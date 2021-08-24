Чуттєвий виступ дівчинки у центрі столиці на параді з нагоди Дня Незалежності зворушив усіх присутніх.
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Виступ дівчинки на параді у Києві
Юна українка виконала легендарний хіт Тараса Петриненка "Україна". Дівчинка стояла у центрі величезної синьо-жовтої квітки, прикрашеної тризубами, – символу 30-річчя Незалежності України.
Квітка рухалася Хрещатиком, а спів лунав по всьому центру Києва. Душевне виконання дівчинкою пісні не залишило нікого байдужим.
Юна українка виконала пісню "Україна": дивіться відео
Військовий парад до 30-річчя Незалежності: що відомо
- У святковому військовому параді загалом взяли участь понад 5 тисяч військових – як українських, так й іноземних.
- До заходу залучили морську авіацію ВМС, авіацію Повітряних сил та армійську авіацію Сухопутних військ ЗСУ. На Хрещатик виходили 3 колони – піша, повітряна та механізована.
- На початку параду Володимир Зеленський виголосив вітальну промову. Він вручив нагороди видатним українцям та підписав указ про створення Дня розквіту української державності, його відзначатимуть 28 липня.