Чуттєвий виступ дівчинки у центрі столиці на параді з нагоди Дня Незалежності зворушив усіх присутніх.

Читайте також У Києві відбувся військовий парад до Дня Незалежності: приголомшливе відео

Виступ дівчинки на параді у Києві

Юна українка виконала легендарний хіт Тараса Петриненка "Україна". Дівчинка стояла у центрі величезної синьо-жовтої квітки, прикрашеної тризубами, – символу 30-річчя Незалежності України.

Квітка рухалася Хрещатиком, а спів лунав по всьому центру Києва. Душевне виконання дівчинкою пісні не залишило нікого байдужим.

Юна українка виконала пісню "Україна": дивіться відео

Військовий парад до 30-річчя Незалежності: що відомо