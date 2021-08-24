Чувственное выступление девочки в центре столицы на параде по случаю Дня Независимости растрогало всех присутствующих.
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Выступление девочки на параде в Киеве
Юная украинка исполнила легендарный хит Тараса Петриненко "Украина". Девочка стояла в центре огромного сине-желтого цветка, украшенного трезубцами, – символа 30-летия Независимости Украины.
Цветок двигался по Крещатику, а пение раздавалось по всему центру Киева. Душевное исполнение девочкой песни не оставило никого равнодушным.
Юная украинка исполнила песню "Украина": смотрите видео
Военный парад к 30-летию независимости: что известно
- В праздничном военном параде в целом приняли участие более 5 тысяч военных – как украинских, так и иностранных.
- К мероприятию привлекли морскую авиацию ВМС, авиацию воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ. На Крещатик выходили 3 колонны – пешая, воздушная и механизированная.
- В начале парада Владимир Зеленский произнес приветственную речь. Он вручил награды выдающимся украинцам и подписал указ о создании Дня расцвета украинской государственности, его будут отмечать 28 июля.