Чувственное выступление девочки в центре столицы на параде по случаю Дня Независимости растрогало всех присутствующих.

Читайте также В Киеве состоялся военный парад ко Дню Независимости: потрясающее видео

Выступление девочки на параде в Киеве

Юная украинка исполнила легендарный хит Тараса Петриненко "Украина". Девочка стояла в центре огромного сине-желтого цветка, украшенного трезубцами, – символа 30-летия Независимости Украины.

Цветок двигался по Крещатику, а пение раздавалось по всему центру Киева. Душевное исполнение девочкой песни не оставило никого равнодушным.

Юная украинка исполнила песню "Украина": смотрите видео

Военный парад к 30-летию независимости: что известно