Поведение третьего и пятого президентов привлекло внимание украинцев. Социальные сети уже пестрят шутками о политиках.

К теме Зеленский в своем выступлении на День Независимости потроллил Януковича

Темой для мемов стал момент, когда Ющенко что-то сказал Порошенко, после чего они одновременно встали со своих кресел. Украинцы шутят – видимо, позвал коллегу на пиво.

На самом же деле тогда играл гимн Европейского Союза – "Ода к радости". Поэтому, вероятно, Ющенко просто предложил Порошенко встать, чтобы почтить символ ЕС.

Смотрите подборку мемов о Порошенко и Ющенко от пользователя тиктока moruachok:

Украинцы очень внимательно смотрели трансляцию парада и заметили, как в один момент Порошенко закрыл глаза. Пользователь твиттера под ником "Осінь Науки" прокомментировал это словами "Наелся и спит".

Порадовала пользователей сети и реакция президентов на то, как Зеленский потроллил Януковича. Он сказал: "Ровненщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина – второго, Сумщина – третьего. Донеччина подарила нам Леонида Быкова". Так нынешний глава государства "забыл" отметить Донетчину по месту рождения Януковича.

После этих слов Порошенко, Ющенко и Кравчук засмеялись. В то же время Марина Порошенко сидела неподвижно.

Обратите внимание! В параде в центре Киева приняли участие военные, служебные собаки, авиация и военная техника. Кроме того, в Одессе состоялся торжественный заплыв военных судов.