Використання зеленої енергетики: як у Європі встановили річний рекорд

Зелену енергетику використовують все більше країн. Вона забезпечує значну кількість від всієї енергії, яку використовує Європа.

У 2024 році поновлювані джерела забезпечили 47% електроенергії, виробленої в Євросоюзі, що становить 1300 Кіловат годин в абсолютних числах. Про це пише 24 Канал із посиланням на звіт European Electricity Review 2025, опублікований британським аналітичним центром Ember.

Дивіться також В Україні з'явиться нова вітряна електростанція за майже пів мільйона євро: де її збудують

Частка викопних енергоносіїв скорочується

Цей показник став новим рекордом, перевищивши результат 2023 року, коли частка відновлюваних джерел складала 44,8% від загального виробництва електроенергії в ЄС.

Вітрові електростанції – 17,4% від загального виробництва;

Гідроенергетика – 13,2%;

Сонячні електростанції – 11,1%;

Біоенергетика – 5,5%.

Якщо враховувати атомну енергетику як екологічно чисте джерело, частка екологічно чистих джерел зростає до 71%, зазначають автори дослідження.



У Європі частіше використовують зелену енергетику / Pexels

Згідно зі звітом, за п’ять років (з 2019 року) частка викопних енергоносіїв скоротилася з 39% до 29%, зокрема газу – з 20% до менш ніж 16%.

«Викопне паливо поступово втрачає домінуючу роль у постачанні енергії в ЄС. Ще в 2019 році, коли стартувала ініціатива Green Deal, мало хто міг уявити, що енергетичний перехід відбуватиметься такими темпами», — зазначив Кріс Росслоу, старший аналітик з питань енергетики та клімату у Ember.

Це вже дев’ятий звіт, підготовлений Ember. У рамках дослідження аналізуються дані про виробництво та споживання електроенергії в усіх країнах Євросоюзу.