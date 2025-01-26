Використання зеленої енергетики: як у Європі встановили річний рекорд
- У 2024 році поновлювані джерела забезпечили 47% електроенергії в ЄС, встановивши новий рекорд.
- Частка викопних енергоносіїв зменшилася з 39% у 2019 році до 29% у 2024 році.
- Звіт European Electricity Review 2025 від Ember показує зростання частки екологічно чистих джерел до 71% з урахуванням атомної енергетики.
- Викопне паливо втрачає домінуючу роль у постачанні енергії в ЄС завдяки ініціативі Green Deal.
Зелену енергетику використовують все більше країн. Вона забезпечує значну кількість від всієї енергії, яку використовує Європа.
У 2024 році поновлювані джерела забезпечили 47% електроенергії, виробленої в Євросоюзі, що становить 1300 Кіловат годин в абсолютних числах. Про це пише 24 Канал із посиланням на звіт European Electricity Review 2025, опублікований британським аналітичним центром Ember.
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Частка викопних енергоносіїв скорочується
Цей показник став новим рекордом, перевищивши результат 2023 року, коли частка відновлюваних джерел складала 44,8% від загального виробництва електроенергії в ЄС.
- Вітрові електростанції – 17,4% від загального виробництва;
- Гідроенергетика – 13,2%;
- Сонячні електростанції – 11,1%;
- Біоенергетика – 5,5%.
Якщо враховувати атомну енергетику як екологічно чисте джерело, частка екологічно чистих джерел зростає до 71%, зазначають автори дослідження.
У Європі частіше використовують зелену енергетику / Pexels
Згідно зі звітом, за п’ять років (з 2019 року) частка викопних енергоносіїв скоротилася з 39% до 29%, зокрема газу – з 20% до менш ніж 16%.
«Викопне паливо поступово втрачає домінуючу роль у постачанні енергії в ЄС. Ще в 2019 році, коли стартувала ініціатива Green Deal, мало хто міг уявити, що енергетичний перехід відбуватиметься такими темпами», — зазначив Кріс Росслоу, старший аналітик з питань енергетики та клімату у Ember.
Це вже дев’ятий звіт, підготовлений Ember. У рамках дослідження аналізуються дані про виробництво та споживання електроенергії в усіх країнах Євросоюзу.