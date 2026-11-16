На дні Дніпра знайшли сліди давнього життя: одна знахідка пролежала там понад тисячу років

На дні Дніпра поблизу острова Хортиця археологи виявили справжні свідчення минулих епох. Серед знахідок – човен, якому понад тисячу років, масивний якір XVIII століття та артефакти, що можуть розповісти більше про життя людей на території України багато століть тому.

Підводні дослідження проводила експедиція Національного заповідника "Хортиця" за підтримки ЮНЕСКО. Про результати пошуків організація повідомила 3 листопада 2026 року, пише 24 Канал.

Які стародавні речі знайшли на дні Дніпра

Однією з найцікавіших знахідок став човен-моноксил віком понад тисячу років. Це стародавній тип судна, який виготовляли, видовбуючи внутрішню частину цільного стовбура дерева. Такі човни використовували для риболовлі, перевезення людей і вантажів, а також пересування річками.

Знахідка поблизу Хортиці є важливим свідченням того, наскільки активно люди освоювали водні шляхи в давнину.

Ще одним незвичайним артефактом став якір XVIII століття. Він важить близько 180 кілограмів і є одним із найпомітніших предметів, виявлених під час експедиції.

Крім того, археологи знайшли:

стародавні знаряддя праці;

керамічні вироби;

роги доісторичного оленя;

раніше невідому археологічну локацію, де збереглися предмети різних історичних періодів – від доби бронзи до XVIII століття.

Це означає, що дно Дніпра поблизу Хортиці досі приховує чимало невідомих сторінок історії.

Як підрив Каховської ГЕС вплинув на археологічні знахідки

Після руйнування Каховської ГЕС у червні 2023 року рівень води у Дніпрі різко змінився. Через це змінилися рельєф дна та річище Старого Дніпра, а деякі раніше недоступні археологічні об'єкти стали помітними для дослідників.

Та ці зміни створили нові загрози для історичних пам'яток. Археологи зафіксували підмивання берегів і руйнування підводних об'єктів, які протягом століть зберігалися під водою.

Це не перша незвичайна знахідка поблизу Хортиці. У 2023 році після обміління Дніпра археологи виявили дубовий човен-довбанку завдовжки майже 7 метрів. Тоді фахівці припускали, що він міг мати від 300 до 500 років, однак історик Олександр Алфьоров допускав, що судну може бути понад тисячу років.

Нові знахідки планують передати до колекцій Національного заповідника "Хортиця" та музею судноплавства "Чайка". Дослідження дна Дніпра триватимуть, адже під водою досі можуть залишатися невідомі археологічні пам'ятки.