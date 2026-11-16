На дне Днепра обнаружили следы древней жизни: одна находка пролежала там более тысячи лет

Подводные исследования проводила экспедиция Национального заповедника "Хортица" при поддержке ЮНЕСКО. Об итогах поисков организация сообщила 3 ноября 2026 года, пишет 24 Канал.

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Какие древние предметы нашли на дне Днепра

Одной из самых интересных находок стала лодка-моноксил возрастом более тысячи лет. Это древний тип судна, которое изготавливали, выдалбливая внутреннюю часть цельного ствола дерева. Такие лодки использовали для рыбаки, перевозки людей и грузов, а также для передвижения по рекам.

Находка вблизи Хортицы является важным свидетельством того, насколько активно люди осваивали водные пути в древности.

Еще одним необычным артефактом стал якорь XVIII века. Он весит около 180 килограммов и является одним из самых заметных предметов, обнаруженных во время экспедиции.

Кроме того, археологи обнаружили:

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древние орудия труда;

керамические изделия;

рога доисторического оленя;

ранее неизвестную археологическую локацию, где сохранились предметы разных исторических периодов – от бронзового века до XVIII века.

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Это означает, что дно Днепра вблизи Хортицы до сих пор скрывает немало неизвестных страниц истории.

Как подрыв Каховской ГЭС повлиял на археологические находки

После разрушение Каховской ГЭС в в июне 2023 года уровень воды в Днепре резко изменился. Из-за этого изменились рельеф дна и русло Старого Днепра, а некоторые ранее недоступные археологические объекты стали заметны для исследователей.

Однако эти изменения создали новые угрозы для исторических памятников. Археологи зафиксировали подмывку берегов и разрушение подводных объектов, которые на протяжении веков сохранялись под водой.

Это не первая необычная находка вблизи Хортицы. В 2023 году после обмеления Днепра археологи обнаружили дубовую лодку-довбанку длиной почти 7 метров. Тогда специалисты предполагали, что ему могло быть от 300 до 500 лет, однако историк Александр Алферов допускал, что судну может быть более тысячи лет.

Новые находки планируется передать в коллекции Национального заповедника "Хортица" и музея судоходства "Чайка". Исследования дна Днепра будут продолжаться, ведь под водой до сих пор могут оставаться неизвестные археологические памятники.