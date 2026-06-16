Перед купівлею обручки варто поставити одне запитання: про що не знають покупці

Чимало покупців обирають масивні каблучки, обручки чи ланцюжки в ювелірних крамницях, вважаючи, що в таких прикрасах більше дорогоцінного металу. Але насправді не завжди так є через те, що великі вироби можуть бути всередині пустими.

Чому масивні золоті прикраси можуть бути пустими всередині і як їх розрізними, пояснює ювелір @novikov_jewelry у своєму дописі на Threads.

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Як визначити, чи порожня прикраса всередині?

Ювелір розповів, що ззовні масивна обручка не означає, що в ній багато золота, адже чимало великих на вигляд виробів є пустотілими всередині. Стосується це ще й ланцюжків, браслетів та інших прикрас.

Річ у тім, що такі прикраси виготовляють за спеціальною технологією, через що вони здаються об'ємними, але важать значно менше. Саме тому варто звертати увагу не на розмір виробу, а на його вагу.

Цим часто користуються магазини. І саме ці каблучки, обручки, ланцюжки найчастіше лопаються, гнуться, тріщать,

– додав ювелір.



Вигляд дутої обручки / Фото ювеліра, Threads

Натомість у коментарях під тредом одна з користувачок розповіла, що під час купівлі обручок із чоловіком спеціально уточнювала, чи не є вони пустотілими. Подружжя обрало повнотілі прикраси, які коштували дорожче, але виявилися надійнішими та придатними для зміни розміру.

Інша жінка пригадала невдалу покупку золотого браслета-ланцюжка. За її словами, виріб швидко почав ламатися, а про те, що він був "дутим", вона дізналася значно пізніше. Браслет доводилося неодноразово ремонтувати, а згодом він узагалі загубився. Відтоді жінка завжди уточнює особливості виготовлення ювелірних виробів перед покупкою.