Почему массивные золотые украшения могут быть полыми внутри и как их распилить, объясняет ювелир @novikov_jewelry в своём посте на Threads.

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Как определить, пустое ли украшение внутри?

Ювелир рассказал, что внешне массивное кольцо не означает, что в нем много золота, ведь немало крупных на вид изделий являются полыми внутри. Касается это еще и цепочек, браслетов и других украшений.

Дело в том, что такие украшения изготавливают по специальной технологии, из-за чего они кажутся объемными, но весят значительно меньше. Именно поэтому стоит обращать внимание не на размер изделия, а на его вес.

Этим часто пользуются магазины. И именно эти кольца, обручальные кольца, цепочки чаще всего ломаются, гнутся, трещат,

– добавил ювелир.



Вид дутого обручального кольца / Фото ювелира, Threads

В то же время в комментариях под постом одна из пользовательниц рассказала, что при покупке обручальных колец с мужем специально уточняла, не являются ли они полыми. Супруги выбрали цельные украшения, которые стоили дороже, но оказались более надежными и пригодными для изменения размера.

Другая женщина вспомнила неудачную покупку золотого браслета-цепочки. По ее словам, изделие быстро начало ломаться, а о том, что оно было "полым", она узнала значительно позже. Браслет приходилось неоднократно ремонтировать, а впоследствии он вообще потерялся. С тех пор женщина всегда уточняет особенности изготовления ювелирных изделий перед покупкой.