Військові відпрацьовують новий метод пересування: відео з тренувань в одному з центрів ДПСУ

Українське військо регулярно поповнюється новобранцями, які обов'язково мають пройти курс базової загальновійськової підготовки. В межах цього вони опановують нові навички.

Зокрема бійці вчаться копати окопи, правилам поведінки зі зброєю, протидіяти російським БпЛА. Про те, як проходить підготовка в одному з навчальних центрів Держприкордонслужби, розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Війна динамічна: вчитися новому слід постійно

У навчальному центрі опановують базову військову підготовку. Тренування відбуваються кожного дня. Бійці зокрема відпрацьовують новий метод пересування, аби вберегтися на фронті від ворожих розтяжок та мін. Тут на новобранців очікує смуга перешкод; правила поведінки під мінометним вогнем, під час ворожих скидів; основи тактичної медицини.

Старший викладач центру Едуард Коновка переконаний, що людей, з якими не можна працювати, не існує, проте інколи потрібно шукати особливий підхід до кожного, такий же як до дітей.

"Війна змінюється фактично кожного тижня. Ми постійно це пояснюємо, що ось вчора це працювало і книжка так пише, а сьогодні вже це не працює. От, наприклад, окоп. Якщо брати радянські підручники, окоп повинен бути 1,10 метрів. Зараз не так, робимо окопи повного профілю, що й демонструємо саме тут", – розповів Коновка, старший викладач навчального центру.

Що розповідають новобранці?

Під час підготовки кожен має можливість визначити для себе, що йому більше до душі. Наприклад, новобранця Сергія, який зараз проходить підготовку, зацікавила робота снайпера. Хоча він розмірковує над тим, що на службі йому може знадобитися та справа, якою він займався понад 20 років у цивільному житті.

Оскільки я маю досвід роботи водієм, я не виключаю, що можу бути корисним на полі бою як водій. Побачимо, як буде далі. Наразі – навчання,

– озвучив Сергій, прикордонник.

Ще один новобранець, який проходить підготовку в навчальному центрі протягом майже півтора місяця, розповів, що рішення боронити Україну ухвалив за покликом серця. Каже, що після цих навчань далі їде на наступні в інше місто.

Буду вчитись на кінолога. Наразі хочеться рухатися вперед, вдосконалювати свої навички, стати професійним військовослужбовцем, служити державі, служити українському народові,

– пояснив Станіслав, прикордонник.

В навчальному центрі констатують, що між новобранцями не існує конкуренції. В основі для всіх – братерство й єдність.

"Якщо до людей ставитись як до людей, повертатись до них обличчям, відповідно – вони платять тією ж монетою. Не можу сказати, що у нас аж все вдається. Люди різні, але загалом, у більшості випадків, досвід гарний", – підсумував Коновка, старший викладач центру.

Після завершення курсу на бійців чекає новий етап життя. Засвоєні знання й навички мають стати опорою у справжньому бою.

