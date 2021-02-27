Третя хвиля страху: як мутований коронавірус захоплює світ

У світі все частіше кажуть про третю хвилю коронавірусу, яка лякає навіть на фоні початку вакцинації. Вакцини можуть бути менш ефективними проти мутацій COVID-19.

Коронавірусні мутанти поширюються у Німеччині вкрай швидко, пише видання Spiegel International. У той самий час, найкращі вчені б'ються над розгадкою, чому вони такі агресивні та заразні й чому в Ізраїлі хворіє так багато молоді.

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Людство перед новою хвилею

Австрійська влада хоче закрити гірський регіон Тіроль через спалах південноафриканського варіанту коронавірусу B.1.351. Це означатиме ще один сезон без прибутків для власників отелів у горах.

Гірськолижний курорт став осередком європейського зараження / Фото Fortune

У 2020 році на курорті Ішгль багато хто з європейців захворів тоді ще маловідомим вірусом. Повертаючись додому, вони рознесли COVID-19 по своїм країнам. Так почалася епідемія у Старому Світі. "Закрийте нас, я зрозуміла! Але потім, ми відкриємо тут абсолютно все!", – кричала на відео одна з власниць отелю, апелюючи до уряду у Відні.

Відео стало вірусним, висловлюючи погляди багатьох місцевих. І не тільки їх. Мабуть, немає жодної країни у світі, де люди не "наїлися" локдауном. Він трансформувався з надзвичайного заходу у повністю новий спосіб існування. Фрустрація та страждання стають сильнішими через "пандемічну депресію" та невпинне царювання пандемії.

З початку розповсюдження мутованих варіантів коронавірусу по світу, навіть остання смілива надія відступає: що цей кошмар скоро мине завдяки вакцинам. Вакцини були вироблені та розповсюджені неймовірно швидко, але мутації були швидшими. І досі такими є.

Для фізика та математика Міхаеля Мейєра-Германна з Центру інфекційних досліджень Гельмгольц у місті Брауншвейг, одне вже ясно: "Вакцинація не допоможе нам знизити імпульс інфекції, поки молодше покоління не буде імунізоване".

Тепла погода навесні та влітку може трохи допомогти, бо люди будуть проводити більше часу на вулиці. "Але лише цього не буде достатньо", – наголошує вчений. Треба, щоб достатня маса людей на планеті отримала вакцину.

Нові варіанти та зв'язані руки

Бразильский та південноафриканський варіанти мають доволі погані характеристики. Скоріш за все, вони можуть знову інфікувати людей, які вже перехворіли "стандартною формою" коронавірусу. Вакцини теж виглядають дещо слабшими проти них. Ніби з цими мутантами почалася цілком нова пандемія.

Наприклад, в Німеччині донедавна все було відносно добре: рівень захворюваності падав і досі падає, вжиті заходи працюють. Але вже зараз, невидимий за горою з випадків, ховається британський штамм B.1.1.7.

За кілька тижнів він поширився по всій Великій Британії, а Португалію довів до найвищих показників заражень в світі. Німеччині теж не уникнути його домінування. І тепер питання не стоїть "чи буде нове поширення", а коли воно буде. Це зв'язує руки політикам, змушуючи позиціонувати себе між двома крайнощами, обидві – кошмарні.

Ділема безпеки в часи пандемії З одного боку, ми маємо безкінечний локдаун, з якого вийти можна лише ненадовго. З іншого, послаблюючи обмеження, ми даємо мутованим вірусам повну свободу дій. А це може підняти цифри в країні до десятків тисяч випадків на день з багатьма смертями, включаючи молодих жертв, людей з хронічними симптомами.

Також це призведе до появи нових мутацій коронавірусу. Високі показники захворюваності вкупі з більшою кількістю людей, доступних для зараження, означає, що вірус може вільно розмножуватися. І з кожною реплікацією, є загроза появи нової мутації. У більшості, вони не шкодять людям, але деякі – дуже небезпечні або навіть стійкіші до вакцин.

Британія зупинила поширення свого варіанту лише суворим локдауном / Колаж The Guardian

Можна спробувати зупинити поширення жортским локдауном, як-от зараз у Британії чи Ірландії. Але підтримувати його довгий час неможливо. І як виходити з нього, щоб система знову не вийшла з-під контролю?

Над відповіддю б'ються вчені та політики з усього світу. Німеччина продовжила свої обмеження до початку березня, лише відкривши перукарні. Федеральні землі самі будуть вирішувати, чи відкривати школи (щодо інших регіональних рішень, почався звичний хаос від землі до землі). Але влада була змушена частково поступитися проханням вчених, які хотіли дослідити нові варіанті вірусу.

Третя хвиля починається

Поточні заходи недостатні для зупинки експоненційного поширення нових варіантів, сказав Spiegel International фізик Мейєр-Германн. Він проаналізував усі можливі припущення щодо нових варіантів. Додатково, розрахував як вони можуть вплинути на розвиток інфекцій у подальшому.

Колеги Мейєра-Германна теж працюють над цією темою. У Британії зробили анімацію, на якій держава поділена на округи. Вона показує як B.1.1.7 починається на півдні (у графстві Кент – 24) і йде на північ. У Кентербері, культовому релігійному місці, показник зашкалював – 600 хворих на 10 тисяч!

Далі хода стає темно-фіолетовою, тобто вже нестримною. Незважаючи на закриття всього, спинити B.1.1.7 було вже неможливо. Хвиля впала лише після запровадження обмежень четвертого рівня на Різдво. Залишати будинки можна лише за поважної причини і наразі це дає свої результати.

В Ізраїлі ж було ефективно показано, як вірус може уникнути навіть агресивної кампанії з вакцинації. Є підозра, що він тепер атакує дітей, підлітків та молодих людей (в Ізраїлі, більше 50 тисяч випадків, більше ніж у перших двох хвилях). Єрусалим тепер хоче вакцинувати і дітей до 16 років, ставши першою такою країною.

Мутовані варіанти коронавірусу атакують все більше молодих людей / Фото ABC

Дослідження з містечка Корцано в Італії показало, що 60% заражених новим варіантом – діти початкової школи. Австрія додає, що вони заражаються на одному рівні з дорослими, включаючи початкові класи.

Інститут Роберта Коха, німецький центр по контролю захворювань, повідомляв дані, які швидко змінювалися. Спочатку частка британського варіанту становила в Німеччині менше 5,6%. Через тиждень вона зросла до 11,2%, потім – до 20%.

Дюссельдорф заявив, що у кожного п'ятого хворого на коронавірус виявили B.1.1.7, з серйозним спалахом у притулку для безхатьків. У містечку Фленсбург на півночі – кожен третій так хворів. Ще гірша ситуація на півдні у Баварії – від 40 до 70%. На заході, у Кельні, британський варіант складає 15%, південноафриканський – 5%.

Останні дані свідчать, що 10 інфікованих британським варіантом можуть поширити хворобу на 13 інших. "Таким чином, кількість випадків подвоюється кожні два тижні", – пояснює фізикіня Віола Прізман. Якби так сталося у Німеччині після Великодня, там би мали 30 тисяч нових хворих щодня (незважаючи на продовження локдауну) і B.1.1.7 став би домінуючим вже у березні.

Вірусні загадки та вакцини

Вчені наразі ще не розуміють, чому нові варіанти SARS CoV-2 з Британії, Південної Африки та Бразилії настільки заразні і так легко інфікують людей. Однак, вірусологи виявили мутацію, яка може пояснити це – N501Y.

Вона відповідає за кращий зв'язок між вірусом та клітинами хазяїна. Перші дослідження кажуть, що саме завдяки їй інфікування відбувається швидше, а перебіг хвороби стає складнішим.

Існує реальна ймовірність того, що зараження B.1.1.7 пов'язане з підвищеним ризиком смерті у порівнянні із зараженням без нього,

– каже нам звіт британських радників у січні.

У відповідь на це, Британія максимально розширила систему вакцинації, тому наразі майже чверть населення вже щеплене. Лондон, за словами Бориса Джонсона, планує щепити всіх дорослих вже до липня (це найшвидший темп в Європі – 24). В Ізраїлі, 41% населення теж вже отримав вакцину.

Уряд Німеччини, після провального розподілу вакцин всередині ЄС, планує зробити "пропозицію про щеплення" до кінця літа. Щодо британського варіанту, всі зареєстровані вакцини працюють добре. Але P.1 (бразильский) та B.1.351 (африканський) це вже інша, не так приємна історія.

Нова мутація може серйозно полегшити життя вірусу / Колаж Arizona Republic

Ці двоє мають у собі ще одну небезпечну мутацію – E484K. Вона, згідно досліджень у ПАР, помагає вірусу обдурити імунну систему організму, впливаючи на відповідь з боку антитіл людини. Під час експериментів змішували мутовані віруси з плазмою крові людей, одужавших від COVID-19.

Імунітет це не гарантія Виявилося, що антитіла лише "незначною мірою" знешкоджують мутації. Тобто варіант з Африки міг заражати людей, які вже хворіли на "стандартний" коронавірус або були ним інфіковані і думали, що мають імунітет. Так, вони можуть хворіти легкою формою, але все одно. Таким чином, переживають дослідники, лікування за допомогою антитіл (так лікували Трампа – 24) буде неефективним.

"Вакцини, розроблені для попередніх варіантів, втратять ефективність. Найяскравіше це було показано на прикладі Astra Zeneca", – дав свій прогноз Алекс Сігал, очільник філії Берлінського інституту інфекційної біології імені Макса Планка у Дурбані, ПАР. Поки що вона ефективна лише на 10% (але ці результати ще дуже попередні – 24).

Парадокси та мутації: що робити далі?

Як каже Сігал, зараз досліджують, чи мають антитіла до нових варіантів "перехресний захист", тобто здатність боротися як зі старою формою коронавірусу так і з новими. "Якщо так, то це може бути рішенням", – підсумував він. Але якщо ні, як боротися далі? Приклад курорту Ішгль наглядно демонструє: люди може й хотіли перехворіти, бо вірили у імунітет від SARS CoV-2.

У випадку Німеччини, це призвело б до появи постійних невеликих острівків інфекції (як це зараз відбувається в Тіролі). Коронавірус сам хоче отримати "круте оновлення" E484K, без якого широке поширення неможливе. До подібного трюку вдався B.1.1.7 у Британії, наприклад. Поява такої варіації було лише справою часу. Африканський варіант теж, скоріш за все, поширюється в країні, особливо на її півдні та біля Тіролю.

Що буде після послаблення обмежень? Насправді ніхто не знає. Вчені називають ситуацію "експериментом" і наголошують на необхідності посилення відстежування контактів.

Насправді, є парадокс: чим більше людей вакциновано, тим більший шанс появи нових варіантів, до яких вакцини будуть не так ефективні. І це може прискорити еволюцію вірусу.

Віруси еволюціонують, щоб вижити, це абсолютно природний процес. "Якщо цього не приймати і не визнавати, ви ніколи не будете з ними ефективно боротися", – попередив інфекціоніст з Дубліну Патрік Меллон.