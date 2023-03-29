У США пропонують створити суд для лідерів Росії, але є серйозний недолік плану, – NYT

Держдеп США запропонував створити об’єднаний трибунал для суду над російськими лідерами. Він повинен бути створений спільними зусиллями України та інших держав, і міг би базуватися на українській системі з міжнародними елементами.

Такий суд повинен був би розслідувати злочин агресії Кремля та притягнути винних у ній до відповідальності. Однак у цього плану є суттєвий недолік.

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Путін може отримати імунітет

Посол Держдепартаменту з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що адміністрація Байдена підтримує формування "інтернаціоналізованого національного суду". У ньому США та інші союзники зможуть допомагати українським прокурорам у порушенні справ проти російських лідерів за злочин агресії або незаконне вторгнення в іншу країну.

Однак деякі правозахисники стурбовані тим, що цей план має фатальну ваду. При його втіленні Володимир Путін може отримати імунітет від судового переслідування. Ба більше, це розуміють й в Україні.

Як зазначили у NYT, озвучені зауваження Бет Ван Шаак під час засідання з воєнних злочинів підкреслили складність спроб притягнути світових лідерів до відповідальності за їхні дії, поки вони залишаються при владі. Зокрема, посол Держдепартаменту визнала, що не бажає створити прецедент, який міг би прокласти шлях для подібного суду для переслідування уже американських лідерів.

Також слід зауважити, що лідери України, як і інших країн, зокрема, Росії, вимагають імунітету від кримінального переслідування. Тож під час створення запропонованого змішаного суду український законодавчий орган міг би зробити виняток для російського диктатора. Однак якщо Путіна заарештують і він постане перед судом, його адвокати можуть стверджувати, що цей виняток був нелегітимним.

Два підходи притягнення Путіна до відповідальності

Зазначимо, що наразі існують дві пропозиції щодо притягнення російських лідерів до відповідальності за війну. Серед них створення:

гібридного суду, який базуватиметься на українській системі, з міжнародними елементами,

суто міжнародної палати з юрисдикцією щодо злочину агресії.

За словами фахівців, після доопрацювання змішаний суд може включати як українських, так і міжнародних суддів і матиме юрисдикцію щодо злочину агресії як згідно з українським, так і міжнародним правом.

Однак експосол США з питань воєнних злочинів Девід Схеффер сказав, що пропозиція щодо спільного трибуналу, яка базується на українському законодавстві, не відповідає вимогам. На його думку, об’єднання судових переслідувань у національному суді, на відміну від створення повністю міжнародного суду, може маргіналізувати спроби затримати Путіна.

Натомість він та кілька інших колишніх дипломатів і науковців закликали створити спеціальний міжнародний трибунал для переслідування російських лідерів. Адже суто міжнародна судова інституція могла б посилатися на прецедент Міжнародного кримінального суду у Гаазі, який переслідує воєнні злочини та у деяких випадках не враховує імунітет для діючих глав держав. Це б ускладнило можливість Путіну та його адвокатам посилатися на імунітет і добитися відхилення справи.

Однак на думку професора Єльської школи права Гарольда Хонджу Коха, навіть за суто міжнародної моделі питання подолання імунітету для чинних глав держав далеко не гарантоване. При цьому перевага змішаного трибуналу у тому, що він зможе розглянути воєнні злочини та притягнути винних до відповідальності значно швидше.

Гібридний суд має ту перевагу, що такий суд реально запрацював. В українців фактично є прокуратура, яка працює і розглядає справи. Ви хочете сісти в поїзд, який кудись прямує, і перевірити, чи зможе він доставити вас туди, куди ви хочете, чи чекати, поки буде побудований абсолютно новий поїзд?

– сказав Кох.

При цьому речник Державного департаменту Ведант Патель наголосив, що новий підхід не слід розглядати як "альтернативу або заміну" діяльності Міжнародного кримінального суду. "Це ще один механізм, за допомогою якого ми підтримуємо всі міжнародні зусилля з вивчення звірств", — сказав він.