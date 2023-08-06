На всі випадки життя: що потрібно покласти у тривожну валізку

Ми понад півтора року живемо в умовах повномасштабної війни. За цей час стало зрозуміло одне – ми воюємо з терористами, які в один день можуть зробити так, щоб десятки або й тисячі людей покидали свій дім.

На прикладі ситуації на Херсонщині після підриву ГЕС, росіяни тероризують Україну загостреннями на ЗАЕС. Ми змушені діяти за принципом "сподіваємося на краще – готуємося до всього". Що покласти в екстрену валізу на всі випадки життя – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Коли лунає повітряна тривога: скільки є часу, аби сховатися під час атаки

Що покласти у рюкзак

Копії важливих документів в поліетиленовій упаковці (паспорта, автомобільних прав, документів на нерухомість, автомобіль тощо). Поставте документи так, щоб за потреби їх можна було швидко дістати. Також не забудьте взяти кілька світлин рідних та близьких.

Кредитні картки та готівку;

Дублікати ключів від будинку та машини;

Невеликий радіоприймач з можливістю прийому в УКХ і БМ діапазоні та елементи живлення до нього.

Ліхтарик та запасні батарейки, сірники, запальнички, свічки;

Водонепроникні компас і годинник;

Швейцарський ніж;

Декілька пакетів для сміття об'ємом 120 літрів – такі пакети можуть замінити намет або тент, якщо розрізати;

Рулон широкого скотчу;

Аптечка першої допомоги – бинти, лейкопластир, вата, йод, активоване вугілля, парацетамол, пенталгін, супрастин, імодиум, фталазол, альбуцид, жгут, шприци тощо. А також ліки що ви приймаєте (мінімум на тиждень) з описом способу застосування та дози, рецепти, прізвища та мобільні телефони ваших лікарів;

По 2 пари спідньої білизни, вовняних та бавовняних шкарпеток, сорочку чи кофту, плащ дощовик, щапку, рукавички, шарф та зручне взуття;

Засоби гігієни;

Приналежності для дітей;

Посуд (краще металевий);

Запас їжі на кілька днів – сухофрукти, консерви тощо.

Запас питної води на 1 – 2 дні, який треба періодично оновлювати, щоб вода не була застояною.

Сподіваємося, що ці рекомендації вам не знадобляться, але попереджений – захищений. Однак через Росію нашим людям часто доводиться швидко покидати рідний дім – обстріли, удари по будинках, тощо.

Пам'ятайте про правила та рекомендації, які допоможуть вам у скрутних ситуаціях. Зберігаємо спокій та віримо в ЗСУ.