На все случаи жизни: что нужно положить в тревожный чемоданчик

Мы более полутора лет живем в условиях полномасштабной войны. За это время стало ясно одно – мы воюем с террористами, которые в один день могут сделать так, чтобы десятки или тысячи людей покидали свой дом.

На примере ситуации в Херсонской области после подрыва ГЭС, россияне терроризируют Украину обострениями на ЗАЭС. Мы вынуждены действовать по принципу "надеемся на лучшее – готовимся ко всему". Что положить в экстренный чемодан на все случаи жизни – читайте в материале 24 Канала.

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Что положить в рюкзак

Копии важных документов в полиэтиленовой упаковке (паспорт, автомобильные права, документы на недвижимость, автомобиль и т.п.). Поставьте документы так, чтобы при необходимости их можно было быстро достать. Также не забудьте взять несколько фотографий родных и близких.

Кредитные карты и наличные деньги;

Дубликаты ключей от дома и машины;

Небольшой радиоприемник с возможностью приема в УКВ и БМ диапазоне и элементов питания к нему.

Фонарик и запасные батарейки, спички, зажигалки, свечи;

Водонепроницаемый компас и часы;

Швейцарский нож;

Несколько мусорных пакетов объемом 120 литров – такие пакеты могут заменить палатку или тент, если разрезать;

Рулон широкого скотча;

Аптечка первой помощи – бинты, лейкопластырь, вата, йод, активированный уголь, парацетамол, пенталгин, супрастин, имодиум, фталазол, альбуцид, жгут, шприцы и т.д. А также лекарства, которые вы принимаете (минимум в неделю) с описанием способа применения и дозы, рецепты, фамилии и мобильные телефоны ваших врачей;

По 2 пары нижнего белья, шерстяных и хлопчатобумажных носков, рубашку или кофту, плащ дождевик, щапку, перчатки, шарф и удобную обувь;

Средства гигиены;

Принадлежности для детей;

Посуда (лучше металлическая);

Запас пищи на несколько дней – сухофрукты, консервы и т.д.

Запас питьевой воды на 1 – 2 дня, который нужно периодически обновлять, чтобы вода не была застояна.

Надеемся, что эти рекомендации вам не понадобятся, но предупрежден – защищен. Однако из-за России нашим людям часто приходится быстро покидать родной дом – обстрелы, удары по домам и т.д.

Помните о правилах и рекомендациях, которые помогут вам в сложных ситуациях. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ.