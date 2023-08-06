На прикладі ситуації на Херсонщині після підриву ГЕС, росіяни тероризують Україну загостреннями на ЗАЕС. Ми змушені діяти за принципом "сподіваємося на краще – готуємося до всього". Що покласти в екстрену валізу на всі випадки життя – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що покласти у рюкзак
- Копії важливих документів в поліетиленовій упаковці (паспорта, автомобільних прав, документів на нерухомість, автомобіль тощо). Поставте документи так, щоб за потреби їх можна було швидко дістати. Також не забудьте взяти кілька світлин рідних та близьких.
- Кредитні картки та готівку;
- Дублікати ключів від будинку та машини;
- Невеликий радіоприймач з можливістю прийому в УКХ і БМ діапазоні та елементи живлення до нього.
- Ліхтарик та запасні батарейки, сірники, запальнички, свічки;
- Водонепроникні компас і годинник;
- Швейцарський ніж;
- Декілька пакетів для сміття об'ємом 120 літрів – такі пакети можуть замінити намет або тент, якщо розрізати;
- Рулон широкого скотчу;
- Аптечка першої допомоги – бинти, лейкопластир, вата, йод, активоване вугілля, парацетамол, пенталгін, супрастин, імодиум, фталазол, альбуцид, жгут, шприци тощо. А також ліки що ви приймаєте (мінімум на тиждень) з описом способу застосування та дози, рецепти, прізвища та мобільні телефони ваших лікарів;
- По 2 пари спідньої білизни, вовняних та бавовняних шкарпеток, сорочку чи кофту, плащ дощовик, щапку, рукавички, шарф та зручне взуття;
- Засоби гігієни;
- Приналежності для дітей;
- Посуд (краще металевий);
- Запас їжі на кілька днів – сухофрукти, консерви тощо.
- Запас питної води на 1 – 2 дні, який треба періодично оновлювати, щоб вода не була застояною.
Сподіваємося, що ці рекомендації вам не знадобляться, але попереджений – захищений. Однак через Росію нашим людям часто доводиться швидко покидати рідний дім – обстріли, удари по будинках, тощо.
Пам'ятайте про правила та рекомендації, які допоможуть вам у скрутних ситуаціях. Зберігаємо спокій та віримо в ЗСУ.