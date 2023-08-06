На прикладі ситуації на Херсонщині після підриву ГЕС, росіяни тероризують Україну загостреннями на ЗАЕС. Ми змушені діяти за принципом "сподіваємося на краще – готуємося до всього". Що покласти в екстрену валізу на всі випадки життя – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що покласти у рюкзак

  • Копії важливих документів в поліетиленовій упаковці (паспорта, автомобільних прав, документів на нерухомість, автомобіль тощо). Поставте документи так, щоб за потреби їх можна було швидко дістати. Також не забудьте взяти кілька світлин рідних та близьких.
  • Кредитні картки та готівку;
  • Дублікати ключів від будинку та машини;
  • Невеликий радіоприймач з можливістю прийому в УКХ і БМ діапазоні та елементи живлення до нього.
  • Ліхтарик та запасні батарейки, сірники, запальнички, свічки;
  • Водонепроникні компас і годинник;
  • Швейцарський ніж;
  • Декілька пакетів для сміття об'ємом 120 літрів – такі пакети можуть замінити намет або тент, якщо розрізати;
  • Рулон широкого скотчу;
  • Аптечка першої допомоги – бинти, лейкопластир, вата, йод, активоване вугілля, парацетамол, пенталгін, супрастин, імодиум, фталазол, альбуцид, жгут, шприци тощо. А також ліки що ви приймаєте (мінімум на тиждень) з описом способу застосування та дози, рецепти, прізвища та мобільні телефони ваших лікарів;
  • По 2 пари спідньої білизни, вовняних та бавовняних шкарпеток, сорочку чи кофту, плащ дощовик, щапку, рукавички, шарф та зручне взуття;
  • Засоби гігієни;
  • Приналежності для дітей;
  • Посуд (краще металевий);
  • Запас їжі на кілька днів – сухофрукти, консерви тощо.
  • Запас питної води на 1 – 2 дні, який треба періодично оновлювати, щоб вода не була застояною.

Сподіваємося, що ці рекомендації вам не знадобляться, але попереджений – захищений. Однак через Росію нашим людям часто доводиться швидко покидати рідний дім – обстріли, удари по будинках, тощо.

Пам'ятайте про правила та рекомендації, які допоможуть вам у скрутних ситуаціях. Зберігаємо спокій та віримо в ЗСУ.