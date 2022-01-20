Економічна катастрофа чекає на Росію, якщо вона піде на ескалацію ситуації навколо України. Утім, США не впевнені, які зараз наміри має Кремль.

І сподіваються, що Володимир Путін "не хоче війни". Таку позицію висловив президент США Джо Байден. Це сталося на великій пресконференції 19 січня у Білому домі.

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США та Європа готові застосувати проти Росії небачені санкції

У Джо Байдена запитали, що робитимуть Сполучені Штати Америки у випадку нової атаки Росії на Україну, і чому глава Білого дома вважає, що кроки США стримають Росію.

Особливо з урахуванням того, що, мовляв, раніше запроваджені санкції проти Росії й Володимира Путіна не подіяли.

Тому що він ще ніколи не бачив санкцій, які я обіцяв. Ми з Володимиром Путіним мали доволі відверту дискусію,

– відповів Байден.

Далі, як зауважив політик, були перемовини Росії з НАТО, Росії зі США, Росії з ОБСЄ. Після них світ спостерігатиме, на які кроки піде Росія – щоб реагувати відповідно:

Бо одна справа – якщо Кремль піде на деескалацію.

І геть інша – якщо поведеться агресивно.

Це буде катастрофа для Росії. Якщо вона піде на вторгнення в Україну,

– наголосив Байден.

У приклад економічних наслідків для Росії він навів заборону для останньої проводити будь-які операції з доларом.

Як зазначив президент США, наслідки навіть цього одного "копняка", не кажучи вже про інші (на які погодилися і США, і союзники та партнери у Європі), будуть і негайні, і довготривалі.

Джо Байден окремо сказав, що досі не певен, як Володимир Путін поведеться – залишиться на дипломатичному шляху чи обере військовий.

На цьому ж заході Байден сказав журналістам, що:

США не будуть скорочувати військову присутність у Європі, а проте вступ України до Альянсу найближчим часом – не варіант.

Переговори Росії та НАТО можуть "дійти до чогось" – наприклад, щодо нерозміщення стратегічних озброєнь в Україні.

До слова, саме цього дня Київ відвідав державний секретар США Ентоні Блінкен:

В Україні Блінкен зустрівся з президентом Зеленським – обговорювали підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією.

Також глава Держдепу вкотре висловив підтримку з боку США територіальній цілісності України. І запевнив, що наша країна не буде сама у разі нового вторгнення Кремля.

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