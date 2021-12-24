"Це й нас стосується": Швеція жорстко відповіла на вимогу Росії не приймати нових членів в НАТО

У Швеції відреагували на обурливу вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймав нових членів. Країна наголосила, що Кремль не має повноважень розв'язувати такі питання.

Як наголосила очільниця МЗС Швеції Анн Лінде, кожна країна має право самостійно робити вибір про вступ в ту чи іншу організацію.

Важливо Росія вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс

Вона наголосила, що Швеція категорично відкидає всі переговори по суті європейського порядку безпеки.

У нас повинен бути світовий порядок, заснований на правилах, де у нас є міжнародне право, і кожна країна має право робити свій власний вибір з політики безпеки,

– сказала Лінде.

За її словами, хоч вимоги Росії й адресовані насамперед США і НАТО, проте вони також зачіпають Швецію, яка не входить в Альянс.

"Це дуже сильно стосується Швеції та Фінляндії. Відмова від будь-якого майбутнього розширення НАТО знизить можливості для самостійного політичного вибору", – сказала міністр закордонних справ.

Раніше Джо Байден відмовив Володимиру Путіну у вимозі надати гарантії не розширення НАТО на Схід. Президент США наголосив, що це вирішуватиме виключно Альянс , а не треті сторони.

Раніше на обурливу вимогу Росії відреагувала і Фінляндія. Країна заявила, що має "національний простір для маневру", включаючи можливість подачі заявки на членство в НАТО.

Швеція висловила підтримку Україні

Лінде також висловила стурбованість з приводу російської військової ескалації на кордоні з Україною. В останні кілька днів у неї були зустрічі з колегами у Великій Британії, країнах Північної Європи та Балтії, з якими обговорила ситуацію.

Якщо що-небудь трапиться у зв'язку з посиленням агресії проти України, ми будемо діяти єдиним і дуже жорстким чином, ввівши різні типи економічних санкцій,

– підсумувала очільниця шведського МЗС.

Ще влітку "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що у парламенті Швеції розглядають пропозицію втупити до НАТО разом з Україною. На її думку, це сигнал, який вказує на те, що наша дипломатія рухається у правильному напрямку.

Що цьому передувало

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що прагнення зробити Україну членом НАТО провокує серйозні військові ризики, "аж до масштабного конфлікту в Європі". У Москві вважають, що необхідно знизити градус конфронтації. Саме тому Кремль вимагає гарантій про не розширення НАТО на Схід.