"Это и нас касается": Швеция жестко ответила на требование РФ не принимать новых членов в НАТО

В Швеции отреагировали на возмутительное требование России о том, чтобы НАТО не принимало новых членов. Страна подчеркнула, что Кремль не имеет полномочий решать такие вопросы.

Как отметила глава МИД Швеции Анн Линде, каждая страна имеет право самостоятельно делать выбор о вступлении в ту или иную организацию.

Важно Россия требует от НАТО обязательств не принимать Украину в Альянс

Она подчеркнула, что Швеция категорически отвергает все переговоры по сути европейского порядка безопасности.

У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор из политики безопасности,

– сказала Линде.

По ее словам, хоть требования России и адресованы прежде всего США и НАТО, однако они также затрагивают Швецию, которая не входит в Альянс.

"Это очень сильно касается Швеции и Финляндии. Отказ от любого будущего расширения НАТО снизит возможности для самостоятельного политического выбора", – сказала министр иностранных дел.

Ранее Джо Байден отказал Владимиру Путину в требовании предоставить гарантии не расширения НАТО на Восток. Президент США подчеркнул, что это будет решать исключительно Альянс , а не третьи стороны.

Ранее на возмутительное требование России отреагировала и Финляндия. Страна заявила, что имеет "национальное пространство для маневра", включая возможность подачи заявки на членство в НАТО.

Швеция выразила поддержку Украине

Линде также выразила обеспокоенность по поводу российской военной эскалации на границе с Украиной. В последние несколько дней у нее были встречи с коллегами в Великобритании, странах Северной Европы и Балтии, с которыми обсудила ситуацию.

Если что-нибудь случится в связи с усилением агрессии против Украины, мы будем действовать единым и очень жестким образом, введя различные типы экономических санкций,

– подытожила глава шведского МИДа.

Еще летом "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что в парламенте Швеции рассматривают предложение вступить в НАТО вместе с Украиной. По ее мнению, это сигнал, указывающий на то, что наша дипломатия движется в правильном направлении.

Что этому предшествовало

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что стремление сделать Украину членом НАТО провоцирует серьезные военные риски, "вплоть до масштабного конфликта в Европе". В Москве считают, что необходимо снизить градус конфронтации. Именно поэтому Кремль требует гарантий о не расширении НАТО на Восток.