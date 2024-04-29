Це наш побратим, – у ДШВ розповіли про військового, вбитого у Німеччині
Джерело:Десантно-штурмові війська
У Десантно-штурмових військах зробили заяву. Відповідно до неї, убитий у Німеччині військовий був українським десантником.
У німецькому місті Мурнау 28 квітня вбили двох українців. У злочині підозрюють громадянина Росії.
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Ким був загиблий військовий – його особу встановлено
Встановлено особу одного із військовослужбовців, які загинули у Німеччині у місті Мурнау. Ним є наш побратим – військовослужбовець 122 аеромобільного батальйону 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України. З етичних міркувань ми не повідомляємо його імені,
– сказано в повідомленні.
У 2023 році бійця було поранено в боях за Білогорівку, потім він проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.
"27 квітня десантник помер від ножових поранень. За повідомленнями медіа, поранень йому завдав громадянин Росії. Підозрюваного у нападі затримали німецькі правоохоронні органи. Командування приносить щирі співчуття родичам та друзям загиблого військовослужбовця", – написала Служба зв'язків з громадськістю 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України.
Що відомо про вбивство українських воїнів у Німеччині
Наших бійців зарізали просто в торговому центрі. Один загинув на місці, інший помер того ж вечора в лікарні.
В українському МЗС підтвердили: загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Дмитро Кулеба доручив дипломатам контролювати перебіг справи, щоб росіянина не оминуло покарання.
Поліція затримала підозрюваного неподалік місця злочину. Він під вартою.
Деякі німецькі ЗМІ пишуть, що усі троє – вбивця і його жертви – були знайомі. Мотиви злочину встановлюють.
Український журналіст Андрій Цаплієнко поінформував, що військові мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися.
Газета Spiegel повідомила, що, можливо, злочинець був п'яним. Водночас є дані про те, що цей чоловік був відомим у пропутінських колах – так званим "Z-патріотом". Символіку з саме цією літерою він носив не ховаючись.
Директор Ініціативи "Центр європейської стійкості" в Берліні Сергій Сумленний в ефірі телеканалу "Київ" зазначив, що, попри закон про заборону антиукраїнських настроїв у Німеччині, пропутінські росіяни продовжують пропагувати кремлівські наративи.