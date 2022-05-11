Це не тільки про зброю: Єрмак детально пояснив, що для України означає ленд-ліз

Президент США Джозеф Байден ввечері 9 травня підписав закон про ленд-ліз для України. Подібний документ вперше почав діяти ще 77 років тому, під час Другої світової війни.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у деталях пояснив, що саме передбачає ухвалення цього закону. Чим допоможе ленд-ліз Україні з військової та дипломатичної точки зору – читайте далі.

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Що ленд-ліз означає для України

За словами Єрмака, закон передусім передбачає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або ж в борг з відтермінованою оплатою за використання озброєння з асортименту військово-промислового комплексу США.

Співробітництво у межах ленд-лізу буде регулюватись документами, підписаними урядами України та Сполучених Штатів, деталі яких будуть оприлюднені згодом. Сам акт розрахований на 2022 та 2023 роки. Україна отримає високотехнологічну зброю, поставки якої супроводжуватимуться навчаннями бійців Збройних Сил України.

Головним є те, що закон дозволяє президенту США не узгоджувати щоразу цю допомогу з Конгресом – це значно пришвидшить отримання зброї та іншої необхідної нам допомоги. Андрій Єрмак наголосив, що ленд-ліз – це не лише про зброю. Це допомога усім тим, що потрібно для перемоги України.

Якщо згадати історію Другої світової війни, то окрім танків та літаків США направляли у СРСР верстати, локомотиви, броньовану сталь, консерви. Зараз – так само, окрім зброї, можлива й інша допомога, зокрема й необхідними нам матеріалами, які ми узгодимо,

– пояснив Єрмак.

Ленд-ліз, з-поміж іншого, передбачає розгортання військових, логістичних та промислових потужностей – як у США, так і в Україні. Американський оборонно-промисловий комплекс запустить виробництво нової техніки та зброї, що відповідатиме нашим потребам.

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Фактично, Україна отримає доступ до ресурсів, щоб мати можливість перемогти Росію у боротьбі за нашу свободу. Ми формуватимемо перелік потреб, зокрема й зброї, яка буде нам необхідна, а також співпрацювати з американськими союзниками щодо її постачання.

До слова, це дозволить розширити арсенал сучасної зброї та кількість українських захисників й захисниць, які навчаться нею володіти. Крім того, Єрмак додав, що на дипломатичному рівні ленд-ліз є сигналом для всіх народів світу, що Україна – переможе, і кожен повинен зробити для неї все, що може.

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