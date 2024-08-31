Сигнал міжнародній спільноті від Кремля: навіщо Путін летить до Монголії

Владімір Путін 3 вересня з офіційним візитом прибуде до Монголії, куди його запросив президент країни Ухнаагійн Хурелсух. Зараз географія поїздок воєнного злочинця обмежена, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

До слова, Монголія ратифікувала Римський статут й мусить заарештувати президента Росії. В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко назвав цілі поїздки Путіна до Монголії та оцінив ризики для російського президента.

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Який шанс, що Путіна затримають у Монголії

Відносини між Росією і Монголією специфічні. З одного боку, є економічний вплив й не тільки російський, а й китайський. Проте з іншого – Монголія активно співпрацює із західними країнами й намагається дотримуватися нейтральної позиції. Нинішнє керівництво намагається маневрувати між Заходом і Росією, між Росією і Китаєм.

Якщо оцінювати ризики для Путіна, то практично вони мінімальні. Навряд чи Монголія наважиться йти на серйозний конфлікт з Росією. Ймовірно, були попередні домовленості в контексті того, щоб жодних дій проти Путіна не було,

– зазначив політолог.

За його словами, самому Путіну треба продемонструвати, що, мовляв, він їде в країну, яка є учасником коаліції Міжнародного кримінального суду, але він не боїться цих ризиків.

Це навмисно роблять й обрали країну, де ризики для Путіна дійсно мінімальні. З боку Кремля це сигнал міжнародній спільноті, мовляв, плювати ми (росіяни – 24 Канал) хотіли на ваше міжнародне правосуддя. У цьому сутність Росії – вона не визнає міжнародне право, але згадує про нього, коли їм треба просувати свої імперські інтереси,

– мовив Фесенко.

Яка головна ціль візиту

Також є практичні цілі цього візиту. Насамперед йдеться про просування Росією свого трубопроводу "Сила Сибіру – 2".

"Сила Сибіру-2" – це запланований магістральний газопровід від родовищ російського Сибіру до Китаю. Його протяжність має становити близько 6700 кілометрів, з яких 2700 кілометрів – пройти територією Росії та 2500 кілометрів – територією Монголії. Запланована потужність прокачування – 50 мільярдів кубометрів газу на рік.

"Росіяни давно намагаються це зробити. Щоправда, Китай не проявляє зацікавленості й фактично виставив росіянам ультиматуми – нехай Росія сама будує й продає цей газ за ціною нижчою, ніж у світі", – зауважив політолог.

Втім, ще одна проблема якраз з Монголією. Фахівці кажуть, що треба узгодити цей трубопровід та його проходження з Монголією. Не виключено, що Путін намагатиметься розширити російські впливи в Монголії в традиційний спосіб – корупційний.

До речі, Монголія активно співпрацює із західними кампаніями, особливо в розвитку свого гірничодобувного комплексу. Ймовірно, російський президент спробує посунути Захід й буде просувати саме російські інтереси в цьому секторі. Або, наприклад, запропонує будівництво атомної електростанції.