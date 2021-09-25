Цинічна крадіжка: на виставці у Росії видають Євангеліє Анни Ярославни за своє

У музеях Московського Кремля відкрили виставку "Франція і Росія: 10 століть разом". Вона присвячена російсько-французьким культурним відносинам. Однак серед експонатів цинічно демонструють й пам'ятки Київської Русі.

Франція підіграє Росії: скільки насправді років їхнім відносинам

Виставку відкрили 17 вересня, однак вона вже встигла викликати обурення у соціальних мережах. Триватиме експозиція до січня 2022 року.

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На огляд відвідувачів виставили близько 200 експонатів. За словами діяча музейної справи Олексія Копитька, організатори виставки першим актом російсько-французьких відносин вважають шлюб київської князівни Анни Ярославни і французького короля Генриха І. При цьому не пояснюють, хто вона така і який стосунок мала до Москви. На думку Копитька, це і є наріжним каменем російсько-французької дружби.

Якщо цей камінь прибрати, то дружба скорочується років на 550 і має відраховуватися з початком 17 століття. У 1615 році відкрилося перше московське посольство у Франції. Спроби далеких родичів поцупити нашу княжну – не новина. Розчулює хронічна нерозбірливість французької сторони,

– заявив Копитько.

На виставці демонструють Реймське Євангелії, яке у Францію з Києва привезла Анна Ярославівна. Журналістка Анна Шестак наголосила, що писемна пам'ятка України на російській виставці демонструє відсутність інтересу держави до своїх пам'яток.

На виставку у Росію Євангеліє цинічно надала Національна бібліотека Франції.

"Дивіться, аби Франція широким жестом його там не залишила – на знак своєї щирої дружби з країною, якої 10 століть тому взагалі не існувало", – наголосила Шестак.

До створення обурливої експозиції причетна низка авторитетних французьких музеїв. Серед них Національний музей палаців Версаль і Тріанон, Музей Вікторії і Альберта, Національна бібліотека Франції, а також російські Третьяковська галерея, державний музей образотворчого мистецтва імені Пушкіна тощо.

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Франція проводить антиукраїнську політику, – культуролог

Культуролог Тарас Возняк назвав дії Росії "історичним злодійством", пише "Радіо Свобода". Водночас він обурився, що Захід спокійно це сприймає.

Європа переконана, що Київська Русь мала своє продовження в Московії або ж Москва була заснована раніше Києва Франція давно проводить антиукраїнську політику – то "Північний потік-2", то блокування вступу України до НАТО. Тепер ось толерують цю історичну пам’ятку як російську,

– заявив Возняк.

Він наголосив, що Україна мала б надіслати ноту протесту на рівні МЗС, на рівні міністра культури чи президента Національної академії наук.