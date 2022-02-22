Цирк імені Путіна: визнання бойовиків стане надто дорогою ціною для Росії

Ніхто не знає історію становлення України так, як її знає очільник Кремля. Він напередодні протягом майже годинної промови намагався переконати нас, що це ми винні у тому, що Росія на нас напала.

Нам "подарували" незалежність, нам "подарували" Донбас і Луганськ, нам "подарували" Крим. Ми все, за словами Москви, не цінували – от і втратили.

До теми Міноборони Росії заявило про намір взяти "під захист" мешканців Донбасу

Як сказав Путін, "подарував" нам це все ніхто інший як Ленін. Водночас ми замість того, щоб поставити його портрети у церквах, поскидали його пам'ятники. Отакі ми "невдячні". Через це у Путіна просто комок у горлі.

Не нападають, а "визволяють"

"Бідна" Росія у прямому сенсі цього слова, бо вона на себе ще й борг взяла у СРСР, коли Радянський Союз розпався. От тільки у 2017 році його виплатила, а ще ж їм 200 років боліло дивитися, як півострів "страждає", як Україна "пригноблює" кримчан.

"Іхтамнєтовським войскам" нічого не залишалось, як прийти їм на допомогу. Тож у випадку зі східними регіонами так довго Росія вже не чекала – на 8 рік війни визнала так звані "республіки".

Цікаво, що Путін ось ці квазіреспубліки визнає, але при цьому не визнає незалежність України.

Ба більше, у своєму історичному спічі на тему "як зароджувалась Україна" (російське трактування), Путін жодного разу не сказав "держава Україна", а лише країна. Ще й імені Леніна.

"Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео (початок теми з 00:56 хвилини)

Винятки для Путіна

Однак як так виходить, що Ленін, який подарував (за логікою Путіна) землі і свободу Україні від СРСР – поганий. Водночас Путін, який "дарує свободу" так званим "республікам" – хороший? Не розумію…

Путін на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим сказав, що Москва підтримує суверенітет колишніх республік Союзу, але Україна є винятком "через зовнішнє управління".

За тою ж його логікою тоді і Грузія та Молдова – винятки. Чи не багато винятків у цьому правилі?

При цьому ж, він абсолютно впевнений у тому, що в рішенні визнати бойовиків його підтримують громадяни Росії та всі патріотичні сили країни.

Старіюча українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка визнання Росією бойовиків привітала словами "Путин – герой нашего времени" – це ще не всі громадяни Росії.



Скандальний допис Єгорової / Скриншот з телеграму

Її допис є швидше приводом запропонувати їй переїхати до тих бойовиків. Які патріотичні сили Росії? Хто? Бабушки з полку Путіна? Чи божевільний Жириновський?

Ще є Венсуела, Куба, Нікарагуа, Чечня, самопроголошена Південна Осетія і хусити в Ємені, які і собі визнали квазіреспубліки.

Що каже світ

Водночас засудили визнання США, НАТО, Великобританія, Польща, Канада, Німеччина, Туреччина, Данія, Латвія, Грузія, Казахстан, Франція, Італія… В мене часу не вистачить, щоб перерахувати їх всіх, які назвали це порушенням навіть не Мінську, а міжнародного права.

Актор вищого рівня

Ще 2 слова про вчорашній цирк імені Путіна. Цей режисер-постановник, який дуже старався для російської публіки, підписав свої укази набагато раніше, ніж це показали в нібито прямому ефірі.



Путін у своєму зверненні був справжнім актором / Фото Getty Images

Російського розвідника видала стрілка годинника на його руці, яка вперто показувала 12:15. Хоча у Кремлі стверджували, що Путін підписав указ одразу після його відеозвернення до народу, тобто о 21:30.

Тобто задурений пропагандою російський народ обдурили вчора двічі.

Тими ж своїми указами, які Держдума одноголосно (хто б у цьому сумнівався) ратифікувала – він дозволив російській армії "здійснювати функції з підтримання миру" на Донбасі.

А підтримувати цей мир будуть, як ви розумієте, "іхтамнєтовські войска" тільки робитимуть вони тепер це абсолютно легально.

Чим день вчорашній відрізняється від дня сьогоднішнього? Вчора це була самооборона і зброя, яку знайшли в шахтах, а тепер вони кажуть: "Добре, це ми". Це наша зброя і наше військо. І буряти теж наші.

Єдине, що наразі залишається під питанням – це межі так званих "республік". З'явилася інформація про те, що вони будуть визнані Росією у межах Донецької та Луганської областей. Потім у фактичних межах, а потім – у фактичних межах Донецької і Луганської областей. Пізніше взагалі запропонували нам відійти.

Мріяти, кажуть, не шкідливо. Тож залишимо цих нікому невідомих людей з їхніми мріями наодинці.

Що є у договорі Росії з бойовиками

І поглянемо, що ще є у тому тексті договору, укладеному між бойовиками та Росією:

спільна оборона;

спільна охорона кордонів "республік Донбасу";

право сторін використовувати військову інфраструктуру та військові бази на території один одного;

визнання документів, виданих "держорганами" один одного.

Тут же Росія вживатиме заходів для підтримки "фінансової та банківської систем" бойовиків, виходячи з того, що платіжний засіб там – російський рубль. Всі ці договори укладено терміном на 10 років.

Зверніть увагу Обстріли та фейки Росії: чого хоче досягти Путін

Дорога ціна для Росії

З огляду на всі ці плани, Путіну пора закуповувати друкарські машинки для грошей. Бо це визнання економіці Росії дуже дорого коштуватиме.

Можу навіть хештег їм новий підказати, під якими можна подавати новини: "Довизнавались".

• Довизнавались. На фоні всіх цих заяв російський рубль розпочав своє стрімке падіння і вже становить майже 80 рублів за долар та 90 рублів за євро.

• Довизнавались. Що Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2" через дії Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Водночас міністр економіки Німеччини Роберт Хабек доручив відкликати попередній позитивний сертифікат, який був вирішальним для сертифікації.

І це вже не 5 тисяч шоломів, а мільярдні втрати для Росії. Загальні витрати на "Північний потік-2" ніхто не підраховував, але вони можуть бути величезними – близько 100 мільярдів доларів США.

• Довизнавались. Що Велика Британія запроваджує санкції проти 5 провідних російських банків та 3 російських олігархів. Мовиться про Аркадія та Бориса Ротенбергів, яких називають королями держзамовлення у Росії. Вони "сприяли" появі Кримського мосту.

Також про Геннадія Тимченка – його взагалі вважають "гаманцем Путіна". На нього оформлені активи Путіна за кордонами Росії. Як ви розумієте, всі вони є дуже дорогими (у прямому сенсі цього слова) Путіну людьми.

• Довизнавались. Що після авантюри Путіна його зустріч з Байденом тепер малоймовірна. Так, Білий дім і досі відкритий до діалогу, але агресивні дії Росії щодо України перешкоджають зустрічі. Тому діалог це буде німого з глухим.

Загалом же весь цивілізований світ сходиться на тому, що Путін вирішив повторити сценарій Абхазії.

Що у цьому разі робитиме Україна та чому неодмінно варто вірити у Збройні сили – дивіться у програмі.