Про це заявив заступник глави оборонного відомства країни-агресора Микола Панков під час засідання російської Ради федерації, яке відбулося у вівторок, 22 лютого, інформує 24 канал.
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Після "визнання" бойовиків Путін хоче застосовувати армію за кордоном. Своєю чергою у міністерстві оборони Росії заявили, що готові взяти "під захист" мешканців Донбасу.
Про це заявив заступник глави оборонного відомства країни-агресора Микола Панков під час засідання російської Ради федерації, яке відбулося у вівторок, 22 лютого, інформує 24 канал.
Новина доповнюється...