Об этом заявил заместитель главы оборонного ведомства страны-агрессора Николай Панков во время состоявшегося во вторник, 22 февраля, заседания российского Совета федерации, информирует 24 канал.
Новость дополняется...
После "признания" боевиков Путин хочет применять армию за границей. В свою очередь в министерстве обороны России заявили, что готовы взять "под защиту" жителей Донбасса.
Об этом заявил заместитель главы оборонного ведомства страны-агрессора Николай Панков во время состоявшегося во вторник, 22 февраля, заседания российского Совета федерации, информирует 24 канал.
Новость дополняется...