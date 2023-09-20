У цьому кріслі сидять брехунці, – Зеленський розкритикував присутність Росії у Радбезі ООН

У кріслі Росії в Раді Безпеки ООН сидять брехунці. Вони лише виправдовують злочинні дії Кремля.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. 20 вересня він виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє 24 Канал.

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У кріслі Росії сидять брехунці

Зеленський розкритикував присутність Росії в Раді Безпеки ООН.

У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія,

– заявив український лідер.

За його словами, вето в руках агресора – це те, що загнало ООН у глухий кут.

"Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується одним – Росією – на шкоду всім іншим членам ООН", – наголосив президент.

Він додав, що багаторічні розмови та проєкт щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування Організації. Застосування права вето потребує реформи, і вона може стати ключовою.

"Тим, що повертає силу Статуту ООН. Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною. Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок", – зазначив глава держави.

Він переконаний, що за умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов'язковою для виконання всіма державами-членами.

Також Зеленський окреслив наступні 2 кроки:

Рада Безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу. Президент вітає пропозиції різних лідерів розширити представництво націй у Раді Безпеки. Адже коло постійних членів Ради Безпеки має відображати сучасність.

націям світу. Президент вітає пропозиції різних лідерів розширити представництво націй у Раді Безпеки. Адже коло постійних членів Ради Безпеки має відображати сучасність. Потрібна система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав. Серед іншого – потужні санкції проти агресора. За словами українського лідера, кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли це зробить. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії.