"ТЦК немає в Єдиному реєстрі": у Генштабі назвали "сенсаційну" заяву адвокатки вкидом

Діяльність територіальних центрів комплектування та соцпідтримки діють в Україні у рамках закону. Інформація про те, що відповідні структури не зареєстровані в Єдиному державному реєстрі як юридичні особи – ніщо інше, як інформаційний вкид.

Про це наголосили у командуванні Сухопутний військ Збройних Сил України. Там також зауважили, що подібні фейки поширюють в інфопросторі нашої країни не вперше, їх мета – очевидна.

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Періодично в інформаційному просторі з'являються різноманітні вкиди, що мають на меті ввести в оману громадян України, або ж саботувати процес залучення українців до Сил оборони, зокрема шляхом дискредитації територіальних центрів комплектування,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали правове положення, яке підтверджує, що нещодавня заява адвокатки про ТЦК – не відповідає дійсності.

Правове підкріплення

Так, згідно з Положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Довідково:

Відповідно до пункту 8 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 7 Положення територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м. Севастополя є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства.

Зазначають, що з метою забезпечення виконання завдань та визначених функцій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у їх складі утворюються структурні підрозділи (відділи, відділення, групи, служби), які провадять діяльність відповідно до положення про структурний підрозділ районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що затверджується керівником районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням,

– наголосили у Генштабі.

Зі свого боку поняття відокремлених територіальних підрозділів врегульовано статті 95 Цивільного Кодексу:

Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 30.12.2016 № 744 "Про організацію та ведення претензійно позовної роботи, самопредставництва, представництва інтересів Міністерства оборони України, Збройних Сил України у судах та інших державних органах, виконання судових рішень" районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють представництво у суді на основі довіреності відповідних районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У Генштабі резюмували, що із наведених ними даних зрозуміло, що діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється в рамках правового поля, вони мають усі необхідні для своєї роботи права, статуси тощо.

"А от безпідставні закиди на їхню адресу точно грають на руку нашим ворогам і можуть ввести в оману громадян України та нашкодити нашій обороноздатності", – обурились у командуванні.

Реакція Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також прокоментувала скандальну заяву адвокатки та обурилась, що деякі ЗМІ поширили дані попередньо не перевіривши їх. Маляр назвала цю ситуацію – черговою ІПСО росіян.

За її словами, ворог таким чином продовжує інформаційну роботу, спрямовану на зрив залучення українців до Сил оборони, зокрема шляхом дискредитації територіальних центрів комплектування (колишні військкомати).

Ворог поширив колись вже випробуваний ними кейс про те, що нібито територіальні центри комплектування не мають статусу юридичної особи. Кілька років тому вони це запускали щодо інших державних інституцій,

– зазначила Ганна Маляр.

Заступниця пояснила, що оскільки це говорить адвокат, – психологічно це викликає довіру, попри те, що інформація не відповідає дійсності. Втім, подібні маніпуляції неприпустимі у воєнний час.