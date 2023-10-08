У ТЦК Тернополя жорстоко побили мобілізованих: чи почали розслідування

Мережею ширяться кадри, як представники ТЦК жорстоко б'ють призовників. Користувачі стверджують, що інцидент стався у Тернопільському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Відео з побиттям активно поширюють місцеві телеграм-канали. Нараз невідомо, що стало причиною таких жорстоких дій працівників ТЦК, передає 24 Канал.

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Жорстоке побиття в Тернопільському ТЦК

На опублікованих у мережі кадрах видно, як двоє чоловіків у військовій формі б'ють людей. Користувачі мережі стверджують, що постраждали призовники у Тернопільському ТЦК.

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Як повідомили у Тернопільському ТЦК та СП в коментарі 24 Каналу, наразі встановлюються усі деталі – чи мав місце такий інцидент, що стало причиною та усі обставини того, що показали на відео.

Разом з тим, речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко у коментарі місцевому виданню "20 хвилин" заявила, що за фактом побиття відкрито кримінальне провадження.

За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Мовиться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень,

– зазначила Шевченко.

Крім того, факт побиття – підслідність Державного бюро розслідувань.

"За всіма фактами працівники поліції поінформували ДБР, які, у свою чергу, внесли відомості про події, що відбувались на Тернопільщині, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статею 426-1 Кримінального кодексу України", – посилається видання "20 хвилин" на відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

Офіс генпрокурора повідомив, що за фактом побиття відкрили кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація – перевищення службових повноважень. Нині слідчі з'ясовуватимуть усі обставини скандального інциденту. Втім, на кадрах видно, що працівники ТЦК б'ють двох лежачих людей.

Після розголосу у мережі в Тернопільському ТЦК заявили, що призначено службове розслідування.

Мер Тернополя звернувся до ТЦК

На скандальне відео відреагував мер Тернополя Сергій Надал. Він звернувся з вимогою до ТЦК.

Є інформація, що ваші "окремі" працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для "окремих" працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими,

– мовиться у його дописі.

Крім того, він звернувся до жителів міста й області з проханням: якщо комусь відомі випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів, то треба терміново повідомляти у військову прокуратуру та поліцію.

"Під час війни кожен чоловік має прийти до територіальних центрів комплектування й оновити свої дані. Однак це передбачає коректне, належне ставлення, відповідно до вимог законодавства!" – наголосив Надал.

Так не повинно бути

На жорстоке побиття мобілізованих у Тернополі відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що так не повинно бути, тому розпочинають перевірку щодо факту порушення прав людини.

"Так не повинно бути! За цим фактом розпочинаємо перевірку для того, щоб встановити обставини порушення прав людини", – повідомив омбудсман.

Другий скандальний випадок за останні дні

Останніми днями мережею активно ширилися відео, як представники Тернопільського ТЦК застосовували силу під час вручення повісток й "пакували" чоловіків у транспортні засоби.

Ці кадри викликали гостру реакцію суспільства. Тому у ТЦК заявили, що проведуть службове розслідування.

"Для з'ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів", – мовиться у дописі.