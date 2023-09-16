Туреччина може "порвати" з ЄС: Ердоган зробив резонансну заяву

Лідер Туреччини, яка є кандидатом на вступ в Європейський Союз, заявив, що блок намагається "відірватися" від його країни. Також він зазначив, що держава буде "оцінювати події".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна може "порвати" із Євросоюзом, якщо виникне така необхідність. Цю заяву він зробив у відповідь на критичну доповідь Європарламенту.

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Туреччина вже 24 роки – кандидат на членство у ЄС

У доповіді йдеться про те, що процес вступу Туреччини до блоку не може відновитися за теперішніх обставин. Крім цього там міститься заклик вивчити "паралельні і реалістичні рамки" для зв'язків з Анкарою, адресований Європейському Союзу.

Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут. Причиною цього стало занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

ЄС намагається відірватися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, ми можемо порвати з ЄС,

– сказав президент Туреччини.

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