Турция может "порвать" с ЕС: Эрдоган сделал резонансное заявление
Источник:Reuters
Лидер Турции, являющейся кандидатом на вступление в Европейский Союз, заявил, что блок пытается "оторваться" от его страны. Также он отметил, что государство будет "оценивать события".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может "порвать" с Евросоюзом, если возникнет такая необходимость. Это заявление он сделал в ответ на критический доклад Европарламента.
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Турция уже 24 года – кандидат на членство в ЕС
В докладе говорится, что процесс вступления Турции в блок не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. Кроме этого там содержится призыв изучить "параллельные и реалистичные рамки" для связей с Анкарой, адресованный Европейскому Союзу.
Турция уже 24 года является официальным кандидатом на вступление в ЕС, но в последние годы переговоры о вступлении зашли в тупик. Причиной этого стало беспокойство Евросоюза относительно нарушений прав человека и уважения верховенства права.
ЕС пытается оторваться от Турции. Мы будем оценивать эти события, и если потребуется, мы можем порвать с ЕС,
– сказал президент Турции.
Эрдоган может вести двойную игру по Украине
- Реджеп Эрдоган призвал страны "Большой двадцатки" ослабить санкции в обмен на возвращение России в зерновое соглашение. Однако в таких действиях турецкого лидера немало подводных камней. Разобраться с ними в эфире 24 Канала помог главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. В частности, по его словам, Турция на самом деле не поддерживает Россию, однако стремится это показать.
- Нельзя исключать, что заявления Эрдогана рассчитаны на то, чтобы Москва видела в Турции своего союзника. Не думая о том, что на самом деле Анкара заправляет американские самолеты или отдает командиров "Азову" Украине.
- В то же время, сейчас Турция может давить и Соединенные Штаты, чтобы они высказались относительно того, как готовы гарантировать функционирование маршрутов перевозки зерна по Черному морю в Босфор.