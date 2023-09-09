Разобраться с ними в эфире 24 Канала помог главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. В частности, по его словам, Турция на самом деле не поддерживает Россию, однако стремится это показать.

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Турция ведет двойную игру

Начнем с того, что накануне 8 сентября в издании Bild вышла статья, где говорится о том, что ООН готовы сотрудничать со страной-агрессоркой. В частности, упразднить часть санкции против России для ее возвращения к зерновой инициативе.

А именно:

отменить санкции ЕС против "Россельхозбанка",

застраховать российские корабли от атак в Азовском и Черном морях;

вернуть РФ замороженные в ЕС активы российских компаний по производству удобрений;

разрешить российским судам с продовольствием заходить в европейские порты.

Но в ООН нет полномочий, чтобы снимать с России те или иные санкции. Разговоры действительно могут вестись, однако пока не было четких сигналов от тех стран, что накладывали санкции на страну-агрессорку.

Буквально через день после этой новости появляется статья Bloomberg об уговорах Эрдогана ослабить санкции против России для возобновления зернового соглашения

"Турция играет и вашим, и нашим. Она делает заявления, которые нравятся России, но как показывает время, Турция не поддерживает Россию, а ищет свое место в мире. Для этого выбрали сферу продовольственной безопасности", – объяснил Иван Ус.

России уже посылают четкие сигналы

В контексте возможности восстановления полного экспорта Украины продовольственных и других товаров по Черному морю, действительно интересной была новость о том, что Соединенные Штаты ввели свой авианосец Gerald R. Ford в Средиземное море. Сейчас он находится у берегов Турции.

По данным СМИ, была проведена учеба, согласно которой самолеты с авианосца летели над территорией Турции, за ними взлетали турецкие самолеты – они делали заправку американских в воздухе.

В Черное море они не залетали, но количество топлива, которое заливали, и должно было обеспечить возможность контролировать весь маршрут суден из Украины в Босфор. Это фактически намек, что США реально могут обезопасить зерновой коридор и Турция играет на их стороне,

– заметил Ус.

В таком случае нельзя исключать, что заявления Эрдогана рассчитаны на то, чтобы Москва видела в Турции своего союзника. Не думая о том, что на самом деле Анкара заправляет американские самолеты или отдает командиров "Азову" Украине.

Иван Усс о призывах Эрдогана к ослаблению санкции против России: смотреть видео

Чего ждет Турция

Напомним, что Россия уже выходила из Черноморской зерновой инициативы в октябре прошлого года. Тогда Турция заявила, что может продлевать соглашение и без России, а только с участием Украины. Эффективность прохождения суден, кстати, тогда была гораздо успешнее.

В то же время сейчас Турция может давить и Соединенные Штаты, чтобы они высказались по поводу того, как готовы гарантировать функционирование маршрутов перевозки зерна по Черному морю в Босфор.

"По-моему, еще и ведутся переговоры между странами НАТО. То есть прежде всего Турция просит США четче показать свою позицию", – подчеркнул Ус.

Важно добавить, что 9 сентября в Балтийском море начались масштабные военные учения стран НАТО. Более 11 – 15 сентября США и Румыния проведут обучение в дельте Дуная, откуда Россия постоянно обстреливает портовую инфраструктуру. Участие в них примет Украина и ряд других стран НАТО.

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