Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна може "порвати" із Євросоюзом, якщо виникне така необхідність. Цю заяву він зробив у відповідь на критичну доповідь Європарламенту.

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Туреччина вже 24 роки – кандидат на членство у ЄС

У доповіді йдеться про те, що процес вступу Туреччини до блоку не може відновитися за теперішніх обставин. Крім цього там міститься заклик вивчити "паралельні і реалістичні рамки" для зв'язків з Анкарою, адресований Європейському Союзу.

Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут. Причиною цього стало занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

ЄС намагається відірватися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, ми можемо порвати з ЄС,

– сказав президент Туреччини.

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