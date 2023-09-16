Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна може "порвати" із Євросоюзом, якщо виникне така необхідність. Цю заяву він зробив у відповідь на критичну доповідь Європарламенту.
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Туреччина вже 24 роки – кандидат на членство у ЄС
У доповіді йдеться про те, що процес вступу Туреччини до блоку не може відновитися за теперішніх обставин. Крім цього там міститься заклик вивчити "паралельні і реалістичні рамки" для зв'язків з Анкарою, адресований Європейському Союзу.
Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут. Причиною цього стало занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.
ЄС намагається відірватися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, ми можемо порвати з ЄС,
– сказав президент Туреччини.
Ердоган може вести подвійну гру щодо України
- Реджеп Ердоган закликав країни "Великої двадцятки" послабити санкції в обмін на повернення Росії до зернової угоди. Однак у таких діях турецького лідера є чимало підводних каменів. Розібратись із ними в ефірі 24 Каналу допоміг головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Зокрема, за його словами, насправді Туреччина не підтримує Росію, однак прагне це показати.
- Не можна виключати, що заяви Ердогана розраховані на те, аби Москва вбачала у Туреччині свого союзника. Натомість не думаючи про те, що насправді Анкара заправляє американські літаки чи віддає командирів "Азову" Україні.
- Водночас зараз Туреччина може тиснути та Сполучені Штати, аби вони висловились щодо того, як готові гарантувати функціонування маршрутів перевезення зерна Чорним морем до Босфору.