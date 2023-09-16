Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может "порвать" с Евросоюзом, если возникнет такая необходимость. Это заявление он сделал в ответ на критический доклад Европарламента.

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Турция уже 24 года – кандидат на членство в ЕС

В докладе говорится, что процесс вступления Турции в блок не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. Кроме этого там содержится призыв изучить "параллельные и реалистичные рамки" для связей с Анкарой, адресованный Европейскому Союзу.

Турция уже 24 года является официальным кандидатом на вступление в ЕС, но в последние годы переговоры о вступлении зашли в тупик. Причиной этого стало беспокойство Евросоюза относительно нарушений прав человека и уважения верховенства права.

ЕС пытается оторваться от Турции. Мы будем оценивать эти события, и если потребуется, мы можем порвать с ЕС,

– сказал президент Турции.

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