Щонайменше 32 супер'яхти, пов’язані з Росією, "знайшли притулок" в Туреччині, – NYT

Супер'яхти російських олігархів, які потрапили під санкції, були конфісковані в портах по всьому світу. Проте їхні власники не розчарувались і знайшли безпечний притулок в Туреччині.

Туреччина – єдина країна-член НАТО, яка досі не наклала санкції на Росію. Ось чому порти країни такі гостинні до яхт російських олігархів.

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Чому Туреччина не вводить санкціїї проти Росії

Сполучені Штати занепокоєні наявністю російських яхт в турецьких водах. У результаті таких дій Росія має доступ до фінансової системи Туреччини. Таким чином це потенційно підриває західні санкції.

Лідер Туреччини, президент Реджеп Таїп Ердоган, який критикує західні санкції проти Росії, заявив у березні, що Туреччина не може запровадити санкції через свої енергетичні потреби і промислові угоди.

Скільки російських яхт перебувають у водах Туреччини

Згідно з аналізом New York Times, 32 яхти, пов’язані з олігархами, що потрапили під санкції, знайшли притулок у водах Туреччини. Більше того, вони можуть пересуватися або швартуватися в її мальовничих бухтах і затоках, не побоюючись конфіскації.

Станом на 20 жовтня в Туреччині було щонайменше 13 яхт, пов’язаних з санкціями. Чотири з них належать особам, що потрапили під санкції, а дев’ять – нещодавно були запропоновані для чартеру компанією Imperial, що також підпадає під санкції.

За словами колишнього чиновника з питань санкцій США Деніела Таннебаума, якщо Сполучені Штати захочуть, вони мають у своєму розпорядженні інструменти для застосування санкцій проти російських олігархів. Штати можуть накласти ці санкції, навіть якщо російські судна перебувають у турецьких водах, турецький уряд не бажає співпрацювати.

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