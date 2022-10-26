Щонайменше 32 супер'яхти, пов’язані з Росією, "знайшли притулок" в Туреччині, – NYT
Джерело:NYT
Супер'яхти російських олігархів, які потрапили під санкції, були конфісковані в портах по всьому світу. Проте їхні власники не розчарувались і знайшли безпечний притулок в Туреччині.
Туреччина – єдина країна-член НАТО, яка досі не наклала санкції на Росію. Ось чому порти країни такі гостинні до яхт російських олігархів.
До теми Mercedes-Benz йде з Росії: хто новий власник заводу
Чому Туреччина не вводить санкціїї проти Росії
Сполучені Штати занепокоєні наявністю російських яхт в турецьких водах. У результаті таких дій Росія має доступ до фінансової системи Туреччини. Таким чином це потенційно підриває західні санкції.
Лідер Туреччини, президент Реджеп Таїп Ердоган, який критикує західні санкції проти Росії, заявив у березні, що Туреччина не може запровадити санкції через свої енергетичні потреби і промислові угоди.
Скільки російських яхт перебувають у водах Туреччини
Згідно з аналізом New York Times, 32 яхти, пов’язані з олігархами, що потрапили під санкції, знайшли притулок у водах Туреччини. Більше того, вони можуть пересуватися або швартуватися в її мальовничих бухтах і затоках, не побоюючись конфіскації.
Станом на 20 жовтня в Туреччині було щонайменше 13 яхт, пов’язаних з санкціями. Чотири з них належать особам, що потрапили під санкції, а дев’ять – нещодавно були запропоновані для чартеру компанією Imperial, що також підпадає під санкції.
За словами колишнього чиновника з питань санкцій США Деніела Таннебаума, якщо Сполучені Штати захочуть, вони мають у своєму розпорядженні інструменти для застосування санкцій проти російських олігархів. Штати можуть накласти ці санкції, навіть якщо російські судна перебувають у турецьких водах, турецький уряд не бажає співпрацювати.
Світ проти Росії: які санкції наклали на країну-агресорку
- Американські аналітики розповіли, як вплинула на росіян війна, санкції й мобілізація. За результати опитування, росіяни хотіли б покращити свій рівень життя та розв'язати соціальні проблеми.
- За тиждень російські морські постачання нафти знизилися до п'ятитижневого мінімуму. Це суттєво скоротило щотижневий дохід Кремля від продажу сирої нафти до мінімального значення з початку війни.
- 18 жовтня Євросоюз домовився про нові санкції проти Росії й Білорусі за лічені хвилини. Розглядають спеціальний трибунал за злочини окупантів.
Більше про це – Туреччина втрачає баланс: дивіться відео