Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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"Здається, що протягом кількох хвилин серед ЄС був загальний консенсус щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча не щодо енергетики) і Білорусі", – написав Йозвяк.

Він додав, що останні проєкти Європейської Ради є сильнішими щодо санкцій проти Білорусі. Цю роботу пришвидшать найближчими днями.

Росію слід ізолювати

Євросоюз розглядає дев'ятий пакет санкцій. Розглядають механізм конфіскації заморожених російських державних активів та спеціальний трибунал за злочини окупантів. Політичний експерт Олександр Антонюк вважає, що наразі також потрібно повністю викинули росіян з Генасамблеї ООН та Ради безпеки ООН.

"Внести це як частину ембарго, відповідно до якого будь-яка країна, що комунікує з ними економічно та політично, мала б ризики потрапити в список країн-спонсорів тероризму", – сказав Антонюк.

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