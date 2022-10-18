Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
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"Кажется, что в течение нескольких минут среди ЕС был общий консенсус по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя не в отношении энергетики) и Беларуси", – написал Йозвяк.
Он добавил, что последние проекты Европейского Совета сильнее санкций против Беларуси. Эту работу ускорят в ближайшие дни.
Россию следует изолировать
Евросоюз рассматривает девятый пакет санкций. Рассматривается механизм конфискации замороженных российских государственных активов и специальный трибунал за преступления оккупантов. Политический эксперт Александр Антонюк считает, что сейчас также нужно полностью выбросить россиян из Генассамблеи ООН и Совбеза ООН.
"Внести это как часть эмбарго, согласно которому любая страна, коммуницирующая с ними экономически и политически, имела бы риски попасть в список стран-спонсоров терроризма", – сказал Антонюк.
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Последствия санкций против России: последние новости
- От оккупантов уходят фармацевтические компании. В частности, производитель "Виагры" не будет поставлять лекарства захватчикам.
- В России прекратили работу более 40% кинотеатров, поскольку ведущие иностранные студии покинули агрессора.
- Американская ExxonMobil почти остановила добычу нефти на проекте Сахалин-1. Причиной санкции и проблемы со страхованием российских танкеров.
- В России резко дорожает электроника из-за дефицита чипов.