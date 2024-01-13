Туреччина продовжує діалог про українських полонених із Росією: як реагує країна-агресорка

Над тим, щоб повернути українських полонених із Росії, працює також Туреччина. Однак Росія не готова до конструктивного діалогу у цьому питанні.

Туреччина продовжує вести переговори із Росією щодо повернення наших полонених. Країна-агресорка зі свого боку не дає жодного конструктиву, розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

Дивіться також Сподівався про звільнення щодня, – Козацький з "Азовсталі" про відчуття у полоні й після обміну

Тема обміну має бути винесена на новий рівень

За словами посла, все відбувається через надміру централізовану систему управління Росії. Він сказав, що відхід від бачення однієї людини провокує зрив міжнародних домовленостей.

Наші спільні зусилля також стосуються політичних в'язнів – кримських татар, особливо з огляду на існування у Туреччини позитивного досвіду з цього питання,

– поділився посол.

Василь Боднар також наголосив, що триває також діалог між омбудсменами України та Туреччини. Зокрема, є також плани щодо обміну візитами. Турецького омбудсмена очікують в Україні, щоб тема обміну військовополоненими вийшла на новий рівень.

Дипломат підкреслив, що нещодавній обмін полоненими, коли вдалося повернути 230 українців, підтверджує, що опускати руки не варто.

Чому Росія пішла на обмін військовополоненими