Туреччина продовжує діалог про українських полонених із Росією: як реагує країна-агресорка
Джерело:Укрінформ
Над тим, щоб повернути українських полонених із Росії, працює також Туреччина. Однак Росія не готова до конструктивного діалогу у цьому питанні.
Туреччина продовжує вести переговори із Росією щодо повернення наших полонених. Країна-агресорка зі свого боку не дає жодного конструктиву, розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.
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Тема обміну має бути винесена на новий рівень
За словами посла, все відбувається через надміру централізовану систему управління Росії. Він сказав, що відхід від бачення однієї людини провокує зрив міжнародних домовленостей.
Наші спільні зусилля також стосуються політичних в'язнів – кримських татар, особливо з огляду на існування у Туреччини позитивного досвіду з цього питання,
– поділився посол.
Василь Боднар також наголосив, що триває також діалог між омбудсменами України та Туреччини. Зокрема, є також плани щодо обміну візитами. Турецького омбудсмена очікують в Україні, щоб тема обміну військовополоненими вийшла на новий рівень.
Дипломат підкреслив, що нещодавній обмін полоненими, коли вдалося повернути 230 українців, підтверджує, що опускати руки не варто.
Чому Росія пішла на обмін військовополоненими
- В американському Інституті вивчення війни пояснили, чому Росія погодилась на цей обмін після паузи з 7 серпня 2023 року. Адже останній обмін полоненими відбувся 5 місяців тому й після цього Росія заморозила цей процес.
- Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко говорив, що такі дії Кремля відбулись з невстановленої причини. Російське керівництво, можливо, вирішило провести такий великий обмін військовополоненими в цей час, щоб ослабити повідомлення про зловживання росіян щодо українських військовополонених і показати Росію як таку, що зацікавлена діяти в рамках міжнародного права і норм, мовилось у зведенні аналітиків.
- За їхніми даними, російські високопосадовці часто дуже зацікавлені в тому, щоб зобразити Росію як таку, що "дотримується гуманітарних та інших правових норм", і вибір часу для цього обміну полоненими може бути частиною ширших інформаційних зусиль.