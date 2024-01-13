Турция продолжает диалог об украинских пленниках с Россией: как реагирует страна-агрессорка
Источник:Укринформ
Над тем, чтобы вернуть украинских пленных из России, работает также Турция. Однако Россия не готова к конструктивному диалогу по этому вопросу.
Турция продолжает вести переговоры с Россией по возвращению наших пленных. Страна-агрессор со своей стороны не дает ни одного конструктива, рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.
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Тема обмена должна быть вынесена на новый уровень
По словам посла, все происходит из-за излишне централизованной системы управления России. Он сказал, что отход от видения одного человека провоцирует срыв международных договоренностей.
Наши совместные усилия также касаются политических заключенных – крымских татар, особенно с учетом существования в Турции положительного опыта по этому вопросу,
– поделился посол.
Василий Боднар также подчеркнул, что продолжается диалог между омбудсменами Украины и Турции. В частности, есть также планы обмена визитами. Турецкого омбудсмена ожидают в Украине, чтобы тема обмена военнопленными вышла на новый уровень.
Дипломат подчеркнул, что недавний обмен пленными Когда удалось вернуть 230 украинцев, подтверждает, что опускать руки не стоит.
Почему Россия пошла на обмен военнопленными
- В американском Институте изучения войны объяснили, почему Россия согласилась на этот обмен после паузы с 7 августа 2023 года. Ведь последний обмен пленными состоялся 5 месяцев назад, и после этого Россия заморозила этот процесс.
- Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко говорил, что такие действия Кремля произошли по неустановленной причине. Российское руководство, возможно, решило провести столь большой обмен военнопленными в это время, чтобы ослабить сообщения о злоупотреблении россиян в отношении украинских военнопленных и показать Россию как заинтересованную действовать в рамках международного права и норм, говорилось в своде аналитиков.
- По их данным, российские чиновники часто очень заинтересованы в том, чтобы изобразить Россию как "придерживающуюся гуманитарных и других правовых норм", и выбор времени для этого обмена пленными может быть частью более широких информационных усилий.