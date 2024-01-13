Турция продолжает диалог об украинских пленниках с Россией: как реагирует страна-агрессорка

Над тем, чтобы вернуть украинских пленных из России, работает также Турция. Однако Россия не готова к конструктивному диалогу по этому вопросу.

Турция продолжает вести переговоры с Россией по возвращению наших пленных. Страна-агрессор со своей стороны не дает ни одного конструктива, рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

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Тема обмена должна быть вынесена на новый уровень

По словам посла, все происходит из-за излишне централизованной системы управления России. Он сказал, что отход от видения одного человека провоцирует срыв международных договоренностей.

Наши совместные усилия также касаются политических заключенных – крымских татар, особенно с учетом существования в Турции положительного опыта по этому вопросу,

– поделился посол.

Василий Боднар также подчеркнул, что продолжается диалог между омбудсменами Украины и Турции. В частности, есть также планы обмена визитами. Турецкого омбудсмена ожидают в Украине, чтобы тема обмена военнопленными вышла на новый уровень.

Дипломат подчеркнул, что недавний обмен пленными Когда удалось вернуть 230 украинцев, подтверждает, что опускать руки не стоит.

Почему Россия пошла на обмен военнопленными