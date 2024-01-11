Он также отметил, что был очень счастлив, когда его вернули домой. "Орест" также припомнил, как позвонил своей маме после обмена.

К теме Парацетамол – самое тяжелое обезболивающее, бинтов не было: как выживали раненые на "Азовстали"

Козацкий рассказал о своих ощущениях во время плена и обмена

"Орест" отметил, что тяжело вспомнить все эмоции, которые он испытывал на протяжении пребывания в плену и после обмена в совершенстве, но он испытал "сплошное счастье", когда его смогли вернуть на родину.

Он также вспомнил цитату в одной из книг австрийского психотерапевта Виктора Франкла, в которой описывалось 3 варианта того, как люди переживали плен в концлагерях во время Второй мировой войны.

Три выхода, как себя вести в плену: это надеяться на что-то лучшее, просто жить и плыть по течению, условно, отчаяться и ни во что не верить. В той книге там было сказано, что как раз плыть по течению – это в плену лучшая позиция, потому что ты ничего не ожидаешь и, как говорил мой друг, который сейчас еще в плену: "Не пленяйся, чтобы не разочаровываться",

– сказал защитник "Азовстали".

Однако он отметил, что все же надеялся каждый день и думал, о своем освобождении и, что будет делать, когда его освободят из плена.

"Конечно каждый день приходит разочарование в конце дня, когда кричат: "Отбой". Что же этого освобождения не произошло", – рассказал фотограф.

Несмотря на это, "Орест" сказал, что жил в надежде, что все-таки это должно быть. Он также подчеркнул, что это счастье, когда обмен состоялся и он "не зря об этом мечтал" и "даже очень быстро в моем случае".

"Орест" вспомнил, как разыграл маму после обмена из плена

Дмитрий Козацкий отметил, что уже после обмена он испытывал "поток эмоций", ведь когда он находился в этой ситуации конкретно, то у него лично не было каких-то глобальных мнений.

Я шел с побратимом и его поддерживал, потому что его сын не дожил, его убили в Еленовке во время теракта, и по очевидным причинам ему стало немного тяжело. И это такой вихрь эмоций, когда ты и счастлив, что тебя обменяли, но ты вернулся без сына,

– подчеркнул защитник.

"Орест" также вспомнил, как нужно было позвонить в строй сообщить, что его обменяли, а также вспомнил, как разыграл маму, когда уже вернулся в Украину.

"Позвонил и с таким грубым голосом, когда я его переключил, такой говорю: "Алла, здравствуйте, Ирина Ивановна, у вас там скоро день рождения. Я знаю, что вы хотели подарок и он случился"", – вспоминает фотограф.

Козацкий также сказал, что уже после этого сообщил маме, что это он и находится на территории Украины. Он отметил, что мама была очень счастлива слышать его и узнать, что он уже не в плену.