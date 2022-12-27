У Чорному морі виявили нове родовище газу на 58 мільярдів кубометрів, – Ердоган

Турецька влада заявляє, що знайшла поблизу провінції Сакар'я нове родовище газу, яке відкриє нові можливості для країни. Завдяки цьому запаси блакитного палива в державі суттєво збільшаться.

Туреччина продовжує нарощувати потужності для видобутку власного природного газу та поступово злізає з "енергетичної голки" Кремля. У понеділок, 26 грудня, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про відкриття нового родовища газу в Чорному морі, що збільшить загальні запаси блакитного палива на 58 мільярда кубометрів.

Читайте також Перелік може здивувати: економіст назвав країни, які почали купувати більше російської нафти

Які об'єми газу тепер можуть бути в Туреччини

В Анкарі запевняють, що загальна оцінка морських запасів газу становить близько 710 мільярдів кубометрів. Слід зауважити, що нове родовище було виявлено досить-таки випадково під час обстеження родовища Сакарія в Чорному морі.

Це нове відкриття відкриє двері для нових можливостей. Ми почнемо буріння нових свердловин якомога швидше,

– констатував турецький президент.

Запаси газу в родовищі Сакарія раніше експерти оцінювали у 652 мільярди кубометрів.

Прогнозують, що родовище Сакарія почне подавати газ в турецьку мережу з першого кварталу 2023 року. До цієї новини про відкриття нових запасів газу очікувалося, що воно здатне задовольнити близько третини внутрішніх потреб громадян Туреччини, коли настане пік видобутку палива.

Власне, він би мав настати за оцінками експертів у 2026 році – до того моменту щорічно Анкара видобувала б близько 3,5 мільярда кубометрів блакитного палива.

Туреччина все ще залишається великим партнером Росії

За словами політолога Миколи Давидюка, Туреччина, хоч і є членом НАТО та засуджує війну Росії проти нашої, проте продовжує торгівлю та співпрацю з країною-терористкою.

Ба більше, Анкара навіть поглиблює таке співробітництво. Зупинити це можна, накладаючи санкцію на Росію та обмежуючи економічні можливості Кремля. варто ще зазначити, що партнерами ворожої держави є також Німеччина та, як не дивно, Китай.