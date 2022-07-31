Перші кораблі з українським зерном у Туреччині очікують 3 серпня, – ЗМІ

Перший караван у складі 16 суден із зерном невдовзі має вирушити із морських портів України. Очікується, що перше судно ввійде у територіальні води Туреччини 3 серпня.

Кораблі попрямують визначеним безпечним коридором, передбаченим підписаною напередодні угодою у Стамбулі. Після прибуття до Туреччини, судна відправляться в Африку.

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У Туреччині очікують перший корабель з українським зерном

Зазначається, що усі кораблі відстежуватимуть за допомогою безпілотників та супутників. Спершу українське зерно прибуде до Стамбула, а вже звідти – вирушить до країн Африки, зокрема у Сомалі.

При цьому в ООН зазначили, що прибуття зерна до кінцевого пункту призначення очікується лише через півтора місяця. Увесь контроль над проходом суден безпечним морським коридором здійснюватиме спеціально створений у Стамбулі центр.

Крім того, у ЗМІ зауважили, що судна, які вимкнуть радари і не нададуть прозорої інформації щодо вантажу на борту, у територіальні води країни допущені не будуть.

З ініціативи Анкари перші кораблі із зерном відправляться до африканських країн, яким загрожує голод. У цьому контексті очікується, що перше судно, яке вийде з Одеського порту, прибуде до Сомалі… У територіальні води Туреччини воно має зайти 3 серпня,

– повідомляє турецьке видання CNN Türk.

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