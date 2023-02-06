Потужні землетруси у Туреччині та на Близькому Сході: кількість жертв зросла

На південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8 бала. Через 10 хвилин після першого поштовху було зафіксовано ще один – магнітудою 6,3.

Підземні поштовхи відчули і північному сходові Сирії. За даними ЗМІ, щонайменше 237 людей загинули в обох країнах, очікується, що кількість зросте. Понад 400 осіб отримали поранення.

До теми У Туреччині сталася серія потужних землетрусів: багато загиблих

Туреччину сколихнув потужний землетрус

У турецькій провінції Діярбакир звалився восьмиповерховий будинок. Крім того, руйнування є і в провінції Газіантеп – там теж зафіксували землетрус, але з меншою магнітудою. Унаслідок цього у країні оголошено найвищий рівень тривоги.

Внаслідок стихії постраждали 10 міст:

Газіантеп,

Кахраманмарас,

Хатай,

Османіє,

Адіяман,

Малатія,

Шанліурфа,

Адана,

Діярбакир,

Кіліс.

У турецькому місті Адана свідки розповіли, що чули, як одна людина кликала на допомогу з-під уламків будівлі. "У мене немає сил продовжувати", – кричала постраждала особа.

Кількість жертв може сягати сотні

На сирійському боці кордону землетрус розтрощив контрольовані опозицією регіони, де проживає приблизно 4 мільйони людей, переміщених з інших частин Сирії через тривалу війну в країні. Багато з них живуть у занедбаних умовах без медичної допомоги. Щонайменше 11 людей загинули в одному місті, Атме, і ще багато людей залишилися під уламками, повідомив Associated Press лікар у цьому місті Мухіб Каддур.

"Ми боїмося, що кількість загиблих сягає сотень, – заявив Каддур, маючи на увазі північний захід.

Епіцентр землетрусу, який відчувався навіть у Каїрі, був приблизно за 90 кілометрів від сирійського кордону, на північ від міста Газіантеп, великої столиці провінції Туреччини з населенням понад 2 мільйони людей. Територія Сирії, яка постраждала від землетрусу, розділена між контрольованими урядом і опозицією районами.

У містах великі затори, які заважають рятувальникам

За даними турецької влади, відбулося щонайменше 20 підземних поштовхів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що "пошуково-рятувальні групи були негайно направлені" в райони, які постраждали від землетрусу.

Ми сподіваємося, що ми разом подолаємо цю катастрофу якнайшвидше та з найменшими збитками,

– написав він.

У Туреччині люди, які намагалися покинути міста через землетрус, спричинили затори. Це заважає командам швидкої допомоги дістатися до постраждалих районів. Влада закликала жителів не виходити на дороги. Мечеті по всьому регіону відкривалися як притулок для людей, які не могли повернутися до пошкоджених будинків.

Також поштовхи відчули жителі інших країн. Так, землетрус "зачепив" Сирію, Ірак, Ліван, Йорданію та Ізраїль.