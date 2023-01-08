"Не бачена досі технологія": у Росії хочуть зробити електромобіль з УАЗ-452 "Буханка"

Поки цивілізовані світові держави продовжують працювати над вдосконаленням своїх військових потужностей, у Росії намагаються перетворити УАЗ-452 на електромобіль. Цей засіб пересування також відомий як "Буханка" ще з 60-тих років минулого століття.

Розробляючи Tesla Ілон Маск і подумати не міг, що електрокари будуть створювати в Росії з УАЗ-452, які в народі називають "Буханками". Власне, ця "інновація" повинна стати доступною влітку 2023 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

Читайте також Краще б ти в Сирії сидів, – дружина окупанта про війну в Україні

Росія не втомлюється "дивувати" та виставляти себе посміховиськом

Зауважмо, що переобладнувати славнозвісну "Буханку" буде науково-виробниче підприємство "Елькафа". Цей електромобіль планують розробляти та тестувати в окупованому Криму. Власне, можливо буде користуватися такою розробкою лише за теплої погоди, а в холодних регіонах Росії в ці УАЗ потрібно буде вмонтовувати установки для підігріву.

Варто сказати, що створити електричну версію "Буханки" марно намагалися радянські інженери ще у 70-х роках. Однак партія таких "інноваційних" УАЗ-452 тоді становила не більш як 100 штук.



Електричні УАЗ намагались створити ще у 70-тих роках XX століття / Світлина з відкритих джерел

Водночас УАЗ-452, які прозвали люди "Буханкою", – є найстарішою моделлю авто у світі, яку випускають до сьогодні аж з 1965 року. Цей мікроавтобус не відповідає сучасним вимогам безпеки, а нещодавно у нього почали вмонтовувати, взагалі, застарілі мотори екологічного стандарту Євро-0.

Читайте також Старлінки, ІТ-армія та military-tech: у Мінцифри назвали 100 перемог за рік війни

Україна зацифровує воєнні дані краще за США

У той час поки в Росії намагаються зробити Франкенштейна зі старих УАЗ, українським ІТ-воїнам вдалось об'єднати у цифрову мережу розвідувальні дані та інформацію про зброю. Навіть аналітики The Wall Street Journal зазначили, що на розробку аналогічної системи міноборони США витрачало упродовж десятиліть значно більше коштів та ресурсів, а нашим спеціалістам вдалось цього досягнути за лічені місяці.