Як зазначає одне з американських видань, нашій державі вдалось зацифрувати свої бойові сили, витративши на це відносно невеликі кошти. Водночас Пентагон десятиліттями інвестував мільярди доларів у те, аби об'єднані в цифрову мережу винищувачі, розвідувальні дані та іншу зброю, а наші спеціалісти це зробили за декілька місяців.

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Як працює українська мережа

Аналітики The Wall Street Journal написали, що українська інновація працює через супутниковий зв'язок і спеціальне програмне забезпечення. Вона надає ЗСУ "інтелектуальну" та координаційну перевагу на полі бою і дозволяє протистояти російській армії, що значно переважає чисельністю.

Однак ЗМІ констатували, що хоч українська система має свої переваги, їй далекою до широкомасштабних і надзвичайно амбітних розробок американської армії. Воно й не дивно, оскільки зацифрування інформації розвивалися в США упродовж багатьох років. Але це вже показник, що ми демонструємо неабиякі успіхи в цій галузі.

Українці – технологічно підкована нація

Як стверджують журналісти, Україна після 24 лютого почала застосовувати "методики партизанської війни", адаптуючи їх для цифрової епохи. Як повстанці робили з підручних матеріалів, скажімо, коктейлі Молотова, так українські ІТ-гакери "воювали" на технологічному фронті, використовуючи усі підручні засоби.

Росіяни 20 років готувався до повноцінної технічної війни. Ми зробили технологічний стрибок за 10 місяців,

– констатував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров недавно у твітері.

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Також нагадаємо, що наприкінці минулого року Міністерство цифрової трансформації опублікувало перелік зі ста перемог за 2022 рік війни. Серед них – створення першої у світі ІТ-армії, розвиток military-tech та освоєння Старлінків від Ілона Маска.