8 жінок, 2 чоловіків: в ОВА назвали імена та вік усіх, кого вбила російська ракета у Львові

Унаслідок ракетного удару по будинку у Львові загинуло 10 осіб – 8 жінок та 2 чоловіків. Поранення різного ступеню важкості отримали 42 людини, серед яких троє дітей.

У Львівській ОВА назвали імена усіх загиблих. За офіційною інформацією, наймолодшій жертві було 32 роки.

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Хто загинув унаслідок ракетного удару

Голова Львівської ОВА оприлюднив повний список тих, хто загинув від рук окупантів. Серед них 8 жінок та 2 чоловіків:

Анастасія, 32 роки,

Мирослава, 60 років,

Михайло, 35 років,

Ірина, 63 роки,

Ольга, 66 років,

Світлана, 71 рік,

Ольга, 68 років,

Валерій, 67 років,

Інна, 55 років,

Ольга, 56 років.

Розділяємо біль та смуток рідних, друзів і сусідів. Це величезна трагедія для всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Відповідатимуть усі причетні до цього злочину. Ніде на Землі їм не буде спокою,

– висловили співчуття загиблим в ОВА.

Рятувально-пошукову операцію завершили близько о 08:00 7 липня. За останніми даними, госпіталізовано 16 осіб, інші – отримали медичну допомогу на місці й не потребували шпиталізації.

Без даху над головою залишилося понад 40 людей

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що без домівки залишилося понад 40 людей. Найбільше від російського теракту постраждали два житлові будинки, а це означає, що їх треба будувати наново.

Наразі людей з пошкоджених будинків переселили у містечко для тимчасово переміщених осіб, що в Стрийському парку. Садовий зазначив, що це місце було у резерві. Крім того, постраждалих забезпечили усім необхідним.

Місцева влада зараз працює над тим, аби оперативно скласти план відбудови. Також експерти оцінюють, скільки по часу займатиме будівництво нових будинків. Наразі місцева влада виділила 100 мільйонів гривень для ліквідації наслідків терористичного акту. Проте ця сума не фінальна, оскільки збитки можуть бути більшими через пошкодження критичної інфраструктури, зокрема – підстанції.