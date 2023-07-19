Бояться, але їдуть: які інструкції дають росіянам для виїзду з Криму через окупований Південь

Ворог після підриву Кримського мосту перенаправляє цивільний транспорт з окупованого півострова через окупований Південь України. Тим часом утворилися значні затори у Джанкойському районі Криму та окупованій Херсонщині в бік Мелітополя. Та росіяни звичайно бояться їхати окупованими територіями, але таки їдуть.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що це майже єдиний шлях "порятунку" для тих, хто залишився на тимчасово окупованому півострові, де постійно "втомлюється" Кримський міст.

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"Ті, хто залишився в "пастці" в тимчасово окупованому Криму, то вони виїжджають. І виїжджають через єдиний шлях майже – це через наші міста: Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ", – заявив Федоров.

Ворог масово розповсюджує інструкції про те, як треба їхати тимчасово окупованими територіями Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Там росіянам радять не зупинятися та не виходити з автівок. А якщо таки закортіло вийти – то лише у спеціально відведених місцях. Наприклад, на заправці. Усе через те, що там ведуться бойові дії й ця територія масово замінована.

Ба більше, окупанти експлуатують українську молодь та дітей. Їх змушують обслуговувати цей транзитний транспорт – роздавати їжу та воду у заторах.

"Молодь з тимчасово окупованого Криму не погодилася це робити. На нашу, найімовірніше, ворогу легше тиснути", – зазначив міський голова Мелітополя.

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Чи є комендантська година для "туристів"

Наступного дня після підриву Кримського мосту, гауляйтер Євген Балицький заявив, що на тимчасово окупованій території Запоріжжя діє комендантська година, тож під час неї транзитному транспорту їхати не можна. Однак, згодом керівництво країни-агресорки заявило, що для транспорту, який прямує з півострова, жодних обмежень немає.

Окрім комендантської години, для транзитного транспорту прибрали й будь-які перевірки на блокпостах, зокрема, на Чонгарі. Окупанти лише фіксують номери авто та кількість людей в машині.

Тож вчергове поділили людей на "першосортних" та "другосортних". Тому що до наших мешканців тимчасово окупованих територій ставляться з повною фільтрацією, перевіркою. Повною перевіркою телефонів, доходячи до татуювань на тілі,

– наголосив Іван Федоров.

Натомість окупанти пропускають усіх росіян, які залишають тимчасово окупований півострів. Мовляв, аби якомога швидше проїхали.

"Альтернативний шлях" для виїзду із Криму