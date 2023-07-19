Боятся, но едут: какие инструкции дают россиянам для выезда из Крыма через оккупированный Юг

Враг после подрыва Крымского моста перенаправляет гражданский транспорт с оккупированного полуострова через оккупированный Юг Украины. Тем временем образовались значительные пробки в Джанкойском районе Крыма и оккупированной Херсонщины в сторону Мелитополя. Но россияне обычно боятся ехать оккупированными территориями, но таки едут.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что это почти единственный путь "спасения" для тех, кто остался на временно оккупированном полуострове, где постоянно "устает" Крымский мост.

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"Те, кто остался в "ловушке" во временно оккупированном Крыму, то они уезжают. И выезжают через единственный путь почти – это через наши города: Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск", – заявил Федоров.

Враг массово распространяет инструкции о том, как следует ехать временно оккупированными территориями Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Там россиянам советуют не останавливаться и не выходить из автомобилей. А если таки надо выйти – то только в специально отведенных местах. К примеру, на заправке. Все потому, что там ведутся боевые действия и эта территория массово заминирована.

Более того, оккупанты эксплуатируют украинскую молодежь и детей. Их заставляют обслуживать этот транзитный транспорт – раздавать еду и воду в пробках.

"Молодежь из временно оккупированного Крыма не согласилась это делать. На нашу, скорее всего, врагу легче давить", – отметил городской голова Мелитополя.

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Есть ли комендантский час для "туристов"

На следующий день после подрыва Крымского моста, гауляйтер Евгений Балицкий заявил, что на временно оккупированной территории Запорожья действует комендантский час, поэтому в его время транзитному транспорту ехать нельзя. Однако впоследствии руководство страны-агрессора заявило, что для транспорта, следующего с полуострова, никаких ограничений нет.

Кроме комендантского часа для транзитных машин убрали и любые проверки на блокпостах, в частности, на Чонгаре. Оккупанты только фиксируют номера авто и количество людей в машине.

Поэтому в очередной раз поделили людей на "первосортных" и "второсортных". Потому что к нашим жителям временно оккупированных территорий относятся с полной фильтрацией, проверкой. Полная проверка телефонов, доходя до татуировок на теле,

– подчеркнул Иван Федоров.

Зато оккупанты пропускают всех россиян, покидающих временно оккупированный полуостров. Мол, чтобы побыстрее проехали.

"Альтернативный путь" для выезда из Крыма