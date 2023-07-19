Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что это почти единственный путь "спасения" для тех, кто остался на временно оккупированном полуострове, где постоянно "устает" Крымский мост.

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"Те, кто остался в "ловушке" во временно оккупированном Крыму, то они уезжают. И выезжают через единственный путь почти – это через наши города: Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск", – заявил Федоров.

Враг массово распространяет инструкции о том, как следует ехать временно оккупированными территориями Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Там россиянам советуют не останавливаться и не выходить из автомобилей. А если таки надо выйти – то только в специально отведенных местах. К примеру, на заправке. Все потому, что там ведутся боевые действия и эта территория массово заминирована.

Более того, оккупанты эксплуатируют украинскую молодежь и детей. Их заставляют обслуживать этот транзитный транспорт – раздавать еду и воду в пробках.

"Молодежь из временно оккупированного Крыма не согласилась это делать. На нашу, скорее всего, врагу легче давить", – отметил городской голова Мелитополя.

Какой маршрут россиян из оккупированного Крыма через оккупированные территории: смотрите видео

Есть ли комендантский час для "туристов"

На следующий день после подрыва Крымского моста, гауляйтер Евгений Балицкий заявил, что на временно оккупированной территории Запорожья действует комендантский час, поэтому в его время транзитному транспорту ехать нельзя. Однако впоследствии руководство страны-агрессора заявило, что для транспорта, следующего с полуострова, никаких ограничений нет.

Кроме комендантского часа для транзитных машин убрали и любые проверки на блокпостах, в частности, на Чонгаре. Оккупанты только фиксируют номера авто и количество людей в машине.

Поэтому в очередной раз поделили людей на "первосортных" и "второсортных". Потому что к нашим жителям временно оккупированных территорий относятся с полной фильтрацией, проверкой. Полная проверка телефонов, доходя до татуировок на теле,

– подчеркнул Иван Федоров.

Зато оккупанты пропускают всех россиян, покидающих временно оккупированный полуостров. Мол, чтобы побыстрее проехали.

"Альтернативный путь" для выезда из Крыма