Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что это почти единственный путь "спасения" для тех, кто остался на временно оккупированном полуострове, где постоянно "устает" Крымский мост.
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"Те, кто остался в "ловушке" во временно оккупированном Крыму, то они уезжают. И выезжают через единственный путь почти – это через наши города: Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск", – заявил Федоров.
Враг массово распространяет инструкции о том, как следует ехать временно оккупированными территориями Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Там россиянам советуют не останавливаться и не выходить из автомобилей. А если таки надо выйти – то только в специально отведенных местах. К примеру, на заправке. Все потому, что там ведутся боевые действия и эта территория массово заминирована.
Более того, оккупанты эксплуатируют украинскую молодежь и детей. Их заставляют обслуживать этот транзитный транспорт – раздавать еду и воду в пробках.
"Молодежь из временно оккупированного Крыма не согласилась это делать. На нашу, скорее всего, врагу легче давить", – отметил городской голова Мелитополя.
Какой маршрут россиян из оккупированного Крыма через оккупированные территории: смотрите видео
Есть ли комендантский час для "туристов"
На следующий день после подрыва Крымского моста, гауляйтер Евгений Балицкий заявил, что на временно оккупированной территории Запорожья действует комендантский час, поэтому в его время транзитному транспорту ехать нельзя. Однако впоследствии руководство страны-агрессора заявило, что для транспорта, следующего с полуострова, никаких ограничений нет.
Кроме комендантского часа для транзитных машин убрали и любые проверки на блокпостах, в частности, на Чонгаре. Оккупанты только фиксируют номера авто и количество людей в машине.
Поэтому в очередной раз поделили людей на "первосортных" и "второсортных". Потому что к нашим жителям временно оккупированных территорий относятся с полной фильтрацией, проверкой. Полная проверка телефонов, доходя до татуировок на теле,
– подчеркнул Иван Федоров.
Зато оккупанты пропускают всех россиян, покидающих временно оккупированный полуостров. Мол, чтобы побыстрее проехали.
"Альтернативный путь" для выезда из Крыма
- Ночью 17 июля на Крымском мосту произошло несколько взрывов. После этого россияне начали массово бежать с оккупированного полуострова. Местами пробки были до 25 километров. В основном они образуются на дороге из Крыма в Кавказ через оккупированные территории.
- Взрывы на переправе повлекли за собой настоящий переполох среди россиян. Ранее сообщалось, что оккупанты усилили проверки на блокпостах и даже требовали взятку за проезд. Они решили торговать проездом вне очереди. Сделали платным и доступ к туалетам на дорогах.
- Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что атака на Крымский мост будет иметь дальнейшие последствия для логистики оккупантов на Юге Украины. Там заявляют, что бежавшие с полуострова российские "туристы" усложнили трафик и логистику врага из Крыма в тыловые районы оккупированной территории Запорожья и Херсонщины.