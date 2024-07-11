У Зеленського відповіли, якої мети хотів досягти Путін ударом по "Охматдиту"

Росія завдала смертельного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Владімір Путін свідомо вбиває українців – це його єдиний механізм спілкування з іншими людьми та країнами.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що глава Кремля вкотре намагався продемонструвати байдужість на правила ведення війни. Його не хвилює, скільки загине дітей – одна чи п'ятеро.

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Чому Росія хоче сісти за стіл переговорів

За словами Подоляка, у міжнародних правилах ведення війни зазначено, що не можна завдавати ударів по об'єктах у великих чи маленьких містах, де є цивільне населення; не можна завдавати ударів у час пік, коли велика кількість мирних жителів перебувають на вулиці. Однак Путін вчиняє такі дії свідомо.

І що він таким чином хоче підкреслити? Це найважливіший висновок. Не всі його до кінця розуміють. Він дуже просто говорить: "Я абсолютно свідомо йду на масштабний воєнний злочин – вбиваю дітей",

– сказав радник голови ОПУ.

Те, що робить російський диктатор – це порушення міжнародного гуманітарного права та усіх конвенцій, це справжній геноцид українського народу. Путін розраховує не програти у російсько-українській війні. На його думку, такий шанс збільшується, адже він лякає людей. Російський очільник прагне уникнути покарань за скоєні злочини. Відповідно йому байдуже на кількість вбитих дітлахів.

Владімір Путін начебто посилає сигнали, зокрема, своїй країні. По-перше, що Росія повинна встояти й не програти. По-друге, сісти за стіл перемовин. Щойно це станеться, то кількість таких злочинів проти України не матиме значення.

Путін ударом по "Охматдиту" говорить: "Таким ударом ми шокуємо не тільки Україну, а й інші країни, щоб вони дотиснули її сісти за фейковий стіл переговорів". Фейковий стіл переговорів – це ключова мета Путіна. Він розуміє, що щойно туди сяде, то жодних юридичних покарань не буде,

– констатував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що на момент обстрілу 8 липня в "Охматдиті" перебували 627 дітей – деяких виписали, деяких перевели до інших лікарень. Поранень зазнали 8 маленьких пацієнтів, загинули 2 людей, понад 50 постраждали.