Курщина змінила риторику: від чого залежить дозвіл на удари вглиб Росії

Україна постійно закликає партнерів дати дозвіл використовувати західну далекобійну зброю вглиб Росії. Зараз країна-агресорка намагається максимально ускладнити цей процес.

Риторика багатьох представників західних країн про так звані "червоні лінії", "ескалацію" обвалилася після початку Курської операції. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Ця риторика дуже обвалилася на Заході після того, як українські війська, нікого не питаючи, зайшли на Курщину, провели вдалу військову операцію. Риторика наших союзників про те, що не можна переносити війну на територію Росії, перейшла до того, що українці мають право оборонятися так, як вважають за потрібне", – підкреслив він.

Як швидше отримати згоду

Іван Тимочко вважає, що така риторика деяких політиків країн Заходу пов'язана з тим, що Росія довгий час намагалась ввести своїх людей у сфери впливу цих держав. Зокрема, для цього Кремль шантажував, підкуповував або шукав людей зі схожими ідеями.

Впевнений, що якщо ми будемо показувати чим більші результати, більшу ефективність знищення ворожих сил, чим слабшу реакцію на це матиме Росія, тим швидше ми отримаємо згоду від наших союзників на застосування їхньої далекобійної зброї,

– переконаний він.

Потрібен комбінований підхід

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що поки в України нема дозволу застосування далекобійної західної зброї на території Росії, за цей час загарбники намагаються відтягнути свої аеродроми, стратегічні склади хоча б поза зону ураження далекобійною зброєю.

Для ЗСУ дуже важливо застосовувати зброю союзників, але наша держава має також і свою. Зокрема, це системи реактивного залпового вогню, ракета-дрон "Паляниця", яку вже заявили як засіб ураження. Для зброї союзників і на окупованих територіях є багато серйозних цілей, які необхідно уражати.

Тому тут потрібен комбінований підхід. До моменту згоди союзників ми маємо знищувати на російській території на максимальній глибині не тільки на 300, 500, але й на тисячу, дві тисячі кілометрів їхню логістику, підсилення, забезпечення російської армії,

– наголосив Тимочко.