"Сигнал йде від Москви": чому США не задоволені ударами України по НПЗ Росії

Американські чиновники радять Україні зосередитись на ураженні інших цілей у Росії, бо удари по нафтопереробних заводах країни-агресорки "можуть вплинути на світові енергетичні ринки". Однак з'язку з цінами у світі насправді нема.

Таку думку 24 Каналу озвучив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. За його словами, сигнал йде саме з Москви.

Дивіться також Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?

"Правдоподібна версія"

Сергій Куюн зазначив, що якщо Україна б'є по НПЗ Росії, то стає менше нафтопродуктів та більше нафти, яку не переробили. Відповідно росіяни змушені експортувати цю нафту. Це буде працювати на зниження цін на нафту.

США – це споживачі бензину. Росія не є експортером бензину. Країна-агресорка експортує переважно дизпаливо, яке у Штатах споживають дуже мало. Відповідно жодного тиску на ціни для того, щоб їх підвищували, нема.

Взагалі нема цього зв'язку. Тому мені було одразу очевидно, що американські чиновники просто озвучують цю проблему, але сигнал йде саме з Москви. Тобто "не бийте по нас". Як вони це передали – це вже інше питання,

– вважає він.

Директор консалтингової компанії А-95 припустив, що є правдоподібна версія, яка багато що пояснює. Є Chevron – дуже впливова компанія американської нафтової промисловості. Вона є великим видобувальником нафти у Казахстані. Нафта з Казахстану йде через Каспійський трубопровідний консорціум до російського Новоросійська. Там вантажиться на танкери.

Мовиться про дуже великі обсяги нафти. Це приблизно 50 – 60 мільйонів тонн на рік. Наприклад, росіяни експортують приблизно 270 мільйонів тонн на рік.

"Саме ця компанія могла натиснути на американську адміністрацію. Думаю, вона отримала сигнал від росіян, які контролюють цю трубу, які могли дати їм зрозуміти, що «ми цю трубу вам просто перекриємо, якщо ви не натиснете на українців, щоб вони не били по наших заводах». Ця версія мені здається дуже правдоподібною", – вважає Куюн.

Удари по НПЗ Росії: як реагують у США